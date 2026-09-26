ライフさん、掃除や片付けのハードルが下がる！60歳からの「やめて快適になったもの」
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【シニアライフ60代】シンプルライフ、丁寧な暮らし、快適な暮らし、暮らしのヒント」と題した動画を公開しました。動画では、ライフさんが日常の習慣を見直し、「やめて快適になったもの」を4つ紹介しています。
冒頭でライフさんは「毎日の生活を振り返ると、習慣になっていることだからとか、あるのが当たり前だからなどの理由で手放せなくなっているものはありませんか？」と問いかけ、やめたことで暮らしが楽になった具体的な事例を挙げていきます。
1つ目は「収納ケース」。以前は同じ型のケースを棚にずらりと並べていましたが、大きな物は直接置き、収納ケースを中が見えるものに変えたそうです。「物の位置や量が一目瞭然となり、物が管理しやすくなりました」と語っています。2つ目は「細かい仕分け」。物を細かく分類するのをやめ、同じ用途のものは大きめの籠を用意して「ポイポイ収納」していると紹介。これにより「片付けのハードルがグッと下がりました」と実感しています。
3つ目は「排水溝のゴミ受け」。備え付けのゴミ受けを撤去し、百円ショップで購入したリングにゴミネットを取り付けるだけに変更しました。「撤去してもなんの問題もなく、長年のゴミ受けのヌルヌルから解放されました」と、掃除の手間が省けた事実を明かしました。4つ目は「自分の年齢を隠す事」。これを見直した途端、「何故か気持ちが前向きになり、目に映る景色が明るく変化したことは驚きでした」と、心境の前向きな変化について語っています。
最後にライフさんは「ご紹介したものが正解というわけではありませんが、いつもの習慣をちょっと見直すのはいいかもしれません」と締めくくりました。日々の家事や生活の思い込みを手放すアイデアは、より快適で身軽な暮らしを目指す上で大いに参考になりそうです。
冒頭でライフさんは「毎日の生活を振り返ると、習慣になっていることだからとか、あるのが当たり前だからなどの理由で手放せなくなっているものはありませんか？」と問いかけ、やめたことで暮らしが楽になった具体的な事例を挙げていきます。
1つ目は「収納ケース」。以前は同じ型のケースを棚にずらりと並べていましたが、大きな物は直接置き、収納ケースを中が見えるものに変えたそうです。「物の位置や量が一目瞭然となり、物が管理しやすくなりました」と語っています。2つ目は「細かい仕分け」。物を細かく分類するのをやめ、同じ用途のものは大きめの籠を用意して「ポイポイ収納」していると紹介。これにより「片付けのハードルがグッと下がりました」と実感しています。
3つ目は「排水溝のゴミ受け」。備え付けのゴミ受けを撤去し、百円ショップで購入したリングにゴミネットを取り付けるだけに変更しました。「撤去してもなんの問題もなく、長年のゴミ受けのヌルヌルから解放されました」と、掃除の手間が省けた事実を明かしました。4つ目は「自分の年齢を隠す事」。これを見直した途端、「何故か気持ちが前向きになり、目に映る景色が明るく変化したことは驚きでした」と、心境の前向きな変化について語っています。
最後にライフさんは「ご紹介したものが正解というわけではありませんが、いつもの習慣をちょっと見直すのはいいかもしれません」と締めくくりました。日々の家事や生活の思い込みを手放すアイデアは、より快適で身軽な暮らしを目指す上で大いに参考になりそうです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
なんだか少し、疲れていませんか。 ここは、人生を軽くしていく場所です。 いつもご視聴ありがとうございます。 1960年生まれのライフです。 このチャンネルでは、 🌿 暮らしを軽くする工夫 🌿 心が少し軽くなる考え方 🌿 夫婦ふたりの穏やかな日常 をテーマに、3日に一度、18時に動画をお届けしています。 子どもたちが独立し、現在は夫とふたり暮らしです。 60代になってから、持ち物を減らしたり、家事のやり方を見直したり、無理な頑張りを手放したり。 当たり前だと思っていたことを少しずつ変えてきました。 すると、暮らしだけでなく、気持ちまで軽くなりました。 このチャンネルでは、部屋のこと、お金のこと、人との距離感のこと。 そして人生後半を心地よく過ごすための小さな工夫を、日々の暮らしを通してお話ししています。 🌷 暮らしを軽くするヒント 🌷 心が少し軽くなる考え方 🌷 夫婦ふたり暮らしの日常 🌷 人生後半を心地よく楽しむ工夫 「年を重ねても、人生はもっと軽やかにできる」 同世代の方へ。 そして、これからを心地よく生きていきたい方へ。 ここが、少し肩の力を抜ける場所になれたらうれしいです。 ──────────────── 📕 著書 『64歳、やめて捨てたら手に入った、幸せな暮らし』（扶桑社） https://www.amazon.jp/dp/4594099017 📷 Instagram（お仕事のご依頼はこちら） https://www.instagram.com/happy_senior1960 🎵 BGMについて 音楽生成AI「SUNO」による音源を一部の動画で使用しています。 https://www.suno.ai/ ──────────────── 🌸 チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@60life 3日に一度、18時。 一日の終わりに、そっと整う時間をお届けしています。 またここで、お会いできたらうれしいです
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