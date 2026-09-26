今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんと投稿主さんの微笑ましいひととき。猫ちゃんはよくプレゼントを持ってきてくれるとのこと。 でも、途中で落としてしまうそうです。その理由とは…。投稿は表示8.6万回、いいね1.2万件と大きな反応を集めています。

【動画：普段から何かをくわえて運んできてくれる猫→いつも途中で…『可愛すぎる行動』】

今回、Threadsに投稿したのは「YUMI」さん。登場したのは、猫のコハルちゃんです。

投稿主さんによると、コハルちゃんは普段からよく何かをくわえて運んでくる子なのだとか。ただし最後まで届けきることは少ない模様。その理由は、途中で口を開けて鳴き、飼い主さんを呼んでしまうからなのだとか。しかも毎回のパターンみたいです。

プレゼントを届けたい気持ちと、飼い主さんに気づいてほしい気持ちの両方が、コハルちゃんの中でせめぎ合っているのかもしれませんね。

しかも当のコハルちゃんはプレゼントを落としたことにも気付いていなかったのだとか。そのまま、落としたものに目もくれず投稿主さんのところに一直線みたいです。ちなみにプレゼントは「厚紙をくるくるーっと丸めた物」だったようです。お気に入りのおもちゃかもしれませんね。

プレゼントを落とすコハルちゃんに猫好きも爆笑

その様子に、Threadsユーザーたちからは「カワイイね～」「あぁ…愛が溢れています…」といった声が寄せられました。投稿を目にした猫好きたちも思わず笑ってしまったようです。

プレゼントを運べたかどうかはさておき、コハルちゃんが投稿主さんに気持ちを伝えたくて一生懸命なのは間違いなさそうです。届けきれなくても、投稿主さんがいる限り、コハルちゃんにとってはそれで十分幸せなのかもしれませんね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「YUMI」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。