息子が寝坊してあわてて登校した朝、母親が中学校からの電話に出ると、先生から「フェレットちゃんのお迎えに来てもらえますか？」と告げられました。ペットのフェレットがリュックに潜り込み、息子と一緒に学校まで行ってしまったのです。登校時のハプニングを母親がThreadsに投稿すると、102万回以上表示され「朝から大事件でしたね」「かわいい…けれども、びっくりですね」と反響を呼んでいます。



【動画】寝坊した朝、リュックに隠れて中学校まで登校していたのは…

投稿したのは、夫と3人の子ども、そして2匹のフェレットと暮らす和泉こころさん（@cocoro_izumi）です。中学校から電話がかかってきたのは、午前8時37分のこと。遅刻の連絡だと思った和泉さんが、「息子はまだ着いてませんか？」と尋ねると、先生から返ってきたのは予想外の言葉でした。



「息子さんは登校してるんですが、リュックからペットのフェレットちゃんが出てきまして……。お迎えに来てもらえますか？」



この日の朝、中学校に通う息子さんは寝坊し、起きてから家を出るまで10分ほどだったといいます。和泉さんは驚きつつも、すぐにペットの「デール」だと思ったそうです。



「今までにも何度かそういった未遂を起こしていたので、すぐにデールだと思いました。『すみません！』と謝りつつも、デールらしいなと笑ってしまいました」



デールがリュックに潜り込むのは、今回が初めてではありません。以前は長男のリュックへ入り込み、高校へ行きかけたことがあったのだとか。これまでは長男が途中で気づいて引き返していたため、実際に学校までついて行ってしまったのは、今回が初めてだったそうです。



「フェレットは狭いところが好きなので、すき間に潜り込んだのでしょう。またフェレットは収集癖があるので、息子の筆箱についていたキーホルダーを狙ったのかもしれません。息子は遅刻しないように走って登校していたため、リュックの中でデールが動いても気づかなかったんだと思います」



学校へ到着した息子さんが筆箱を取り出そうとリュックを開けたところ、デールを発見したのだそう。和泉さんが迎えに行くと、デールは会議室で息子さんに抱っこされ、キョロキョロと周囲を見回していたといいます。



「息子はデールと登校できて、みんなに『かわいい！』って言われたり、授業を抜けられたりしたことでうれしそうでした。先生はお水を用意してくれて、デールを見守ってくれていたようです」



投稿には「朝から大事件でしたね」「かわいい…けれども、びっくりですね」「伝説になりそうですね」といった声が寄せられました。和泉さんは「こんなにたくさんの人の目に留まるとは思っていなかったので驚いてます。フェレットのかわいさを知ってもらえたら、うれしいです」と話します。



この日を境に、和泉さん宅の玄関では合言葉が変わりました。子どもたちを送りだす際、「（リュックにデールが）入ってない？」と声をかけるようになったそうです。