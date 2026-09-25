公益財団法人日本バレーボール協会は25日、公式サイトを更新し「選手への誹謗中傷に関するお願い」と題した声明を発表。SNSなどを通じた選手への誹謗中傷について、ファンに理解と配慮を呼びかけた。

協会は冒頭で「皆さまから寄せられる温かいご声援は、選手たちがコートに立ち、戦うための大きな力となっています」と感謝。その上で「選手たちは、試合の一瞬一瞬に向けて、日々の練習を重ね、準備を積み重ねています。試合では、思い描いた通りのプレーができることもあれば、思うような結果に届かないこともあります。それでも選手たちは、チームの仲間やスタッフ、そして応援してくださる皆さまの思いを胸に、コートに立っています」と説明した。

試合の結果や選手のプレーについて「様々なご意見やご批判があることは、承知しています」とし、「よりよいプレーやチームを目指すうえで、競技やチームに対する率直なご意見は大切なもの」と理解を示した。

一方で、SNSなどで心ない言葉や誹謗中傷が寄せられることで、「選手が心を痛めたり、不安や恐怖を感じたりすることがあります」と指摘。「選手に向けられた言葉は、画面の向こうにいる一人の人間に届いています」とした。

続けて「SNS等で言葉を発する際には、その言葉を受け取る選手や、その選手を支える人たちのことにも思いを寄せていただければ幸いです」と呼びかけ。「選手たちが安心してバレーボールに向き合い、力を発揮できる環境をつくるために、日本バレーボール協会として、引き続き選手たちを支援してまいります。皆さまには、誹謗中傷や心ない言葉ではなく、選手の力となる温かいご声援を送っていただけますと幸いです」とした。