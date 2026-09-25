【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 3－1 ウルグアイ代表（9月24日／キューアンドエースタジアムみやぎ）

【映像】失点直結の痛恨パスミス

日本代表の失点シーンが注目を集めている。GK早川友基のパスを相手」に奪われた場面について、SNSでは様々な声が寄せられた。

9月24日、キリンチャレンジカップ2026で、日本代表はキューアンドエースタジアムみやぎにてウルグアイ代表と対戦。北中米W杯後初となる実戦に注目が集まった。

11分に代表初出場となったMF松木玖生のゴールで先制に成功した日本代表だったが、前半終了間際、ビルドアップのミスを起点に同点に追いつかれる。

ウルグアイ代表のオフサイドでプレーが切れた直後のリスタート。GK早川が下がってきたMF佐野海舟へパスを送るも、両者の意図が合わずにボールがズレる。これをMFルーカス・トレイラに拾われると、バイタルエリアからショートカウンターを受けた。

パスミスからピンチを招いた早川だったが、ウルグアイ代表FWフェデリコ・ビニャスとの1対1の場面では、シュートに対して右足を残してストップ。決定機を防いだかと思われたものの、こぼれ球を拾ったMFマクシミリアーノ・アラウホに角度のない位置からニア上を打ち抜かれ、失点を喫した。

チームとしてのビルドアップのミスから生まれた失点はSNSでも話題に。ファンからは「調子悪いな」「この不用意なミスは残念だな」「味方ボランチにハメパス」「繋げないのに無理やり繋ごうとしたのが悪い」「絶対やってはいけないパスミス」と厳しい声が寄せられた。

一方で、「周りの選手が止まってもうた」「早川だけのせいじゃなくないか」「まだ代表キャップ数少ないから仕方ないかな」「個人だけのパフォーマンスを見ると及第点」「早川がいなければ複数失点してた」といった擁護の声も見られている。

この試合の日本代表は、失点シーン以外でもビルドアップに苦戦。特に前半は選手間の距離感が悪く、相手のプレスに対してボールの逃げ道を作れない場面も見られた。そのなかで、早川のパスミスから失点を許す形となった。

とはいえ失点を喫した早川だが、試合を通して7本の枠内シュートをストップ。最後の砦として存在感を示し、日本代表の3－1の勝利にも貢献している。

（ABEMA／サッカー日本代表）