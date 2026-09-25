TVアニメ『SEKIRO： NO DEFEAT』2027年1月放送決定 映画未収録シーンも追加
テレビアニメ『SEKIRO： NO DEFEAT』が、2027年1月より放送されることが決定。あわせて、キービジュアルとプロデュースを手掛けるARCHのコメントが解禁された。
【インタビュー】『SEKIRO： NO DEFEAT』沓名健一監督が手描きアニメに込めた並々ならぬ魂「人が描いた絵は尊いもの」
本作は、戦国末期を舞台に忍びの壮絶な戦いを描いた、フロム・ソフトウェアのアクション・アドベンチャーゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』を原作とするアニメ作品。劇場版のストーリーを踏襲しながら、新規エピソードや新規カットを多数追加して再構築した全8話のテレビシリーズとなる。
時は戦国。雪深い峠を越えた先に、「葦名」という国がある。狼は、葦名の戦場で拾われ、忍の技を仕込まれた熟達の忍びである。狼が仕える少年・九郎は、「竜胤（りゅういん）」と呼ばれる特別な血を引く一族の末裔。二人は寄る辺なき孤独な主従であった。
九郎の竜胤の血は、人を不死に変える力を持つ。それを狙う葦名の侍から逃れる狼と九郎だったが、そのさなか、竜胤が不死の見返りとして、人々に「竜咳（りゅうがい）」という致死の病をもたらしていることを知る。
竜咳を治める方法を探す九郎は、自らの命を代償にすればそれがなせることを知り、苦悩の末に「竜胤断ち」を決意する。一方、九郎が隠していた覚悟を知った狼は、九郎の運命を変えるべく、独り苦難に満ちた戦いへ--。
公開されたキービジュアルには、揺れるススキに囲まれ、過酷な因縁の先を見据えるように毅然と立つ狼と九郎の主従が描かれている。その背後には新たな強敵たちが迫り、「迷えば、敗れる」という印象的なコピーとともに、二人を待ち受けるさらなる苦難を予感させる仕上がりとなっている。
アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』は、2027年1月より放送。
※ARCHのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ARCH（プロデュース）
映画『SEKIRO: NO DEFEAT』は、3週間限定上映の枠を超え、多くの皆様のご支援により拡大興行が決定いたしました。劇場へ足をお運びいただいた皆様に、心より感謝申し上げます。
本プロジェクトは、全8話のTVシリーズとしてスタートしました。しかし制作を進める中で、「本作の圧倒的な映像と音響を、まずは劇場のスクリーンで体験していただきたい」という強い思いが募り、編集版映画として先行公開を行いました。現在公開中の映画が編集版映画であること、そしてTVシリーズについてお知らせできていなかったことをお詫びします。
映画未収録となるシーンやカットを含み構成されたTVシリーズは、映画で描かれた物語を軸としながらも、別の体験と魅力を持つ作品として毎週公開いたします。映画をご覧になった方も、TVシリーズで初めて本作に触れる方も、ぜひ楽しみにお待ちください。
【インタビュー】『SEKIRO： NO DEFEAT』沓名健一監督が手描きアニメに込めた並々ならぬ魂「人が描いた絵は尊いもの」
本作は、戦国末期を舞台に忍びの壮絶な戦いを描いた、フロム・ソフトウェアのアクション・アドベンチャーゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』を原作とするアニメ作品。劇場版のストーリーを踏襲しながら、新規エピソードや新規カットを多数追加して再構築した全8話のテレビシリーズとなる。
九郎の竜胤の血は、人を不死に変える力を持つ。それを狙う葦名の侍から逃れる狼と九郎だったが、そのさなか、竜胤が不死の見返りとして、人々に「竜咳（りゅうがい）」という致死の病をもたらしていることを知る。
竜咳を治める方法を探す九郎は、自らの命を代償にすればそれがなせることを知り、苦悩の末に「竜胤断ち」を決意する。一方、九郎が隠していた覚悟を知った狼は、九郎の運命を変えるべく、独り苦難に満ちた戦いへ--。
公開されたキービジュアルには、揺れるススキに囲まれ、過酷な因縁の先を見据えるように毅然と立つ狼と九郎の主従が描かれている。その背後には新たな強敵たちが迫り、「迷えば、敗れる」という印象的なコピーとともに、二人を待ち受けるさらなる苦難を予感させる仕上がりとなっている。
アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』は、2027年1月より放送。
※ARCHのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ARCH（プロデュース）
映画『SEKIRO: NO DEFEAT』は、3週間限定上映の枠を超え、多くの皆様のご支援により拡大興行が決定いたしました。劇場へ足をお運びいただいた皆様に、心より感謝申し上げます。
本プロジェクトは、全8話のTVシリーズとしてスタートしました。しかし制作を進める中で、「本作の圧倒的な映像と音響を、まずは劇場のスクリーンで体験していただきたい」という強い思いが募り、編集版映画として先行公開を行いました。現在公開中の映画が編集版映画であること、そしてTVシリーズについてお知らせできていなかったことをお詫びします。
映画未収録となるシーンやカットを含み構成されたTVシリーズは、映画で描かれた物語を軸としながらも、別の体験と魅力を持つ作品として毎週公開いたします。映画をご覧になった方も、TVシリーズで初めて本作に触れる方も、ぜひ楽しみにお待ちください。