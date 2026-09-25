◇MLB カブス2-1マーリンズ(日本時間25日、リグリー・フィールド)

ポストシーズン進出を確定させたカブスの鈴木誠也選手が、試合後に喜びを語りました。

この試合、鈴木選手は5回に26号同点ソロを放つなど、2安打の活躍でチームの勝利に貢献しました。この勝利でカブスはポストシーズン進出を決め、試合後にはロッカールームでシャンパンファイトも実施。その最中、鈴木選手が喜びの言葉を語りました。

勝利の美酒を浴びる鈴木選手は開口一番、「1年間、頑張ってきた甲斐があるなと思います」と長いシーズンの活躍を振り返ります。その自身の成績については「まあまあ、まだ終わってないので、何とも言えないですけど、とりあえず一区切りとして、ちょっとほっとしたっていう気持ちもあります。まだまだシャンパンファイトのチャンスはたくさんあるので、今日は楽しんで、また切り替えて次の試合にしっかり臨みたいなと思っています」と今後の意気込みも口にしました。

カブスは2年連続のポストシーズン進出。独特の雰囲気にも慣れたかと聞かれると「いやーどうなんですかね。また、レギュラーシーズンとは違う盛り上がりもありますし、お祭りだと思っています。レギュラーシーズンしっかり頑張ったご褒美だと思って、楽しみたいなと思います」と述べました。