子猫とわんこの可愛すぎる「攻防戦」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万回再生を突破し、「ほっこりしました」「可愛いカオスw」「まるで兄弟げんか(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子猫と犬が『日が当たる場所』を奪い合った結果→ずっと見ていたい『小さな戦い』】

小さな日向が大人気

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんの日常が紹介されています。現在、子猫2匹のミルクボランティアをしているとのこと。

ある日、部屋に小さな日向ができました。ぽかぽかと温かい場所は、みんなのお気に入り。そこへやって来たのは、柴犬のうにくんと子猫たちです。

日向ぼっこが大好きなうにくんは、さっそく日向を陣取り、気持ちよさそうにニッコリ。ところが、子猫たちも日向で温まりたいようです。

うにくんに近づくと、なんと猫パンチを繰り出しました。こうして、お気に入りの場所をめぐる小さな戦いが始まったのです。

可愛い攻防戦が勃発！？

子猫たちは、クッションと日向を行ったり来たり。うにくんが日向を陣取ると、すぐに攻撃を仕掛けます。

うにくんも先輩犬の威厳を見せるように追いかけて応戦。

そこへおからちゃんもやって来ました。日向にこだわっていたわけではありませんが、クッションで寝ようとしたところ、意図せずお尻で日向を占領してしまいます。

おからちゃんが移動したあとも、子猫2匹からの攻撃は止まりません。うにくんを追いかけたり、日向へ入り込んだりと、部屋はすっかりカオスな状態になってしまいました。

作戦失敗したけれど…

そこで、うにくんは作戦変更。みんなの居場所になっているクッションを、日向から離そうとしました。

ところが、おからちゃんがクッションを取り戻そうと引っ張り合いに。うにくんも思わずブチギレ顔になり、作戦は失敗してしまったようです。

それでも、騒ぎ疲れたうにくんは、最後には子猫たちと日向を半分こ。大騒ぎが嘘のように、仲良くぽかぽかと過ごす姿に、思わずほっこりしますね。

この投稿には「みんな日向ぼっこしたいんだね(笑)」「太陽より熱い戦いでしたね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。