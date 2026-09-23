日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。9月27日に迫ったWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）と挑戦者・那須川天心（28＝帝拳）の勝敗を予想した。

和気氏は両者の映像を見た上で、「（両者とも）いつも通り。とくに感想もない」と公開練習で判断はできないと話した。

和気氏の元トレーナーで、フレアジム会長の赤井祥彦氏は「天心選手のミット打ちを見ると、荒々しさというかどんな形でも勝つというのが見えた。何か仕掛けて来るんだろうな、というところに勝機を見いだしたい」と説明した。

前評判では公開練習で抜群のスピードと仕上がりを見せた王者・拓真が有利の声が大きい。

だが、和気氏は「ボクシングは絶対がない。だから面白い」と指摘した。

赤井氏は「拓真選手はこれ勝ったら兄ちゃん（尚弥）に近づくところまで行っちゃうかもね。これに勝って団体統一に向かってくと思う。兄弟で4団体統一とかそういうところに行っちゃうので、それを天心選手が阻止するか」と説明。

試合は盛り上がりへ期待を込めて天心の勝利を予想した。

拓真との対戦経験のある和気氏は「前回の対戦ではキャリアの差を感じた。（今回も）天心がどんな感じで来ても対応できる力はあると思う。お互い倒す気持ちで来るかもしれないが、僕は判定で拓真チャンピオンが勝つと思う」と最終予想した。