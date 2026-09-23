「風呂椅子が死亡」死因は妻の”高ケツ圧”だった…真っ二つに割れた椅子に4.6万いいね「声出して笑った」
真っ二つに割れた風呂椅子の写真と、その「死因」を記したユーモラスな投稿がXで話題を呼んでいる。だる医車さん（@barimendoi）が「風呂椅子が死亡 【死因】妻の高ケツ圧」と投稿した画像には4.6万いいねが集まり、「ネーミングセンス最高」「声出して笑った」などのコメントが寄せられた。椅子が割れた時の状況や、その後の夫婦のやり取りについて、だる医車さんに話を聞いた。
【写真】一体どんな割れ方を…？ “高ケツ圧”で真っ二つになった風呂椅子
--風呂椅子が割れた時は、どのような状況だったのでしょうか。
「お風呂場から妻の悲鳴が聞こえ、駆けつけてみると、床にお尻を打った妻と真っ二つに壊れた風呂椅子がありました」
--「高ケツ圧」という言葉は、どのように生まれたのでしょうか。
「妻の『私のお尻の圧がすごかったのかも…略してケツ圧！ なんてね！』と笑っていて、そこから『高ケツ圧』という言葉が浮かびました」
--椅子が割れた直後、奥さんはどのような反応をしていましたか。
「割れた椅子見て、『ダイエットしなければね』と爆笑していました」
--風呂椅子はどれくらい使っていたものだったのでしょうか。また、その後、新しい椅子は購入しましたか。
「半年ぐらいです。新しく、強度ありそうな椅子を買いました」
--今回の投稿について、奥さんとはどのような話をしましたか。
「『家族の話はよくバズるけど、恥ずかしい話は必ず私（妻）に聞いてからSNSに載せるようにしてね』と言われています」
--風呂椅子が割れた時は、どのような状況だったのでしょうか。
「お風呂場から妻の悲鳴が聞こえ、駆けつけてみると、床にお尻を打った妻と真っ二つに壊れた風呂椅子がありました」
--「高ケツ圧」という言葉は、どのように生まれたのでしょうか。
「妻の『私のお尻の圧がすごかったのかも…略してケツ圧！ なんてね！』と笑っていて、そこから『高ケツ圧』という言葉が浮かびました」
--椅子が割れた直後、奥さんはどのような反応をしていましたか。
「割れた椅子見て、『ダイエットしなければね』と爆笑していました」
--風呂椅子はどれくらい使っていたものだったのでしょうか。また、その後、新しい椅子は購入しましたか。
「半年ぐらいです。新しく、強度ありそうな椅子を買いました」
--今回の投稿について、奥さんとはどのような話をしましたか。
「『家族の話はよくバズるけど、恥ずかしい話は必ず私（妻）に聞いてからSNSに載せるようにしてね』と言われています」