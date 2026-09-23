風呂椅子の死因は妻の“高ケツ圧”だった？ X投稿が話題（写真はイメージ）

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　真っ二つに割れた風呂椅子の写真と、その「死因」を記したユーモラスな投稿がXで話題を呼んでいる。だる医車さん（@barimendoi）が「風呂椅子が死亡 【死因】妻の高ケツ圧」と投稿した画像には4.6万いいねが集まり、「ネーミングセンス最高」「声出して笑った」などのコメントが寄せられた。椅子が割れた時の状況や、その後の夫婦のやり取りについて、だる医車さんに話を聞いた。

【写真】一体どんな割れ方を…？ “高ケツ圧”で真っ二つになった風呂椅子

--風呂椅子が割れた時は、どのような状況だったのでしょうか。

「お風呂場から妻の悲鳴が聞こえ、駆けつけてみると、床にお尻を打った妻と真っ二つに壊れた風呂椅子がありました」

--「高ケツ圧」という言葉は、どのように生まれたのでしょうか。

「妻の『私のお尻の圧がすごかったのかも…略してケツ圧！ なんてね！』と笑っていて、そこから『高ケツ圧』という言葉が浮かびました」

--椅子が割れた直後、奥さんはどのような反応をしていましたか。

「割れた椅子見て、『ダイエットしなければね』と爆笑していました」

--風呂椅子はどれくらい使っていたものだったのでしょうか。また、その後、新しい椅子は購入しましたか。

「半年ぐらいです。新しく、強度ありそうな椅子を買いました」

--今回の投稿について、奥さんとはどのような話をしましたか。

「『家族の話はよくバズるけど、恥ずかしい話は必ず私（妻）に聞いてからSNSに載せるようにしてね』と言われています」