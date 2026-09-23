元ザ・ビートルズでシンガー・ソングライターのリンゴ・スターは、ジョン・レノンとジョージ・ハリスンが生きていたら、ザ・ビートルズは再結成していたと感じているそうだ。



【写真】在りし日のザ・ビートルズ

現在86歳になるドラムのリンゴは、1980年にジョンが40歳で殺害、2001年にジョージが58歳でがんにより他界していなければ、いつか再び一緒に音楽を作っていただろうと語った。



ポール・マッカートニーとは今でも親しいリンゴはページ・シックスに「いつか一緒に集まっていただろうと思う。ジョンが僕らを置いて行ってしまったけど。今でもまだ生きていたら。そしてジョージ。ジョージがいなくて寂しい」と明かした。



そして、ザ・ビートルズの何が恋しいかという質問には、「友情、一体感、支え合い。僕は一人っ子だけど、3人の兄弟がいた。兄弟とは喧嘩もして、ちょっと仲良くなったと思ったらまた離れたりするものだろ。僕にとって、それが最高だった。音楽的にも最高だったよ。それは今でも残っている」と答えた。



また、ポールとは今でも定期的に連絡を取っており、ポールがイギリスにいるときには一緒に食事をしたりしているという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）