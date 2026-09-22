犬嫌いなおじいちゃんと人懐っこすぎるわんこの一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4万7000回再生を突破し、「素敵ですね」「癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『犬が嫌い』と言うおじいちゃん→『大型犬の赤ちゃん』と会わせてみた結果、初日に…まさかの光景】

犬嫌いだったのに…

TikTokアカウント「ojamtiktok」の投稿主さんが家族に迎えたのは、ゴールデンレトリバーの「ジャム」ちゃん。まだ小さな赤ちゃんですが、とても人懐こい性格だったそうです。

ところが、家族の中には犬が苦手なおじいちゃんがいました。しかし、おじいちゃんが家へ帰ってくると、ジャムちゃんは大喜び。家中を元気いっぱいに走り回り、嬉しさを全身で表現したといいます。

さらに、おじいちゃんの姿を見つけると、勢いよく特大ジャンプ！まるで「おかえり！」と伝えるように、大歓迎したのだとか。

おじいちゃんもそんなジャムちゃんを避けることなく、優しく受け止めます。しかも、ジャムちゃんが嬉しさのあまりしてしまったウレションが絨毯に染み込んでいても、気にせずその上を歩いていたとか。

すっかり溺愛中♡

それからというもの、おじいちゃんはすっかり変わったそうです。犬が苦手だったはずなのに、今ではジャムちゃんが大好き。家族と話すときも、気づけばジャムちゃんの話ばかりするほど夢中になっています。

ときには、ジャムちゃんと手を繋ぎながら、並んでテレビを観ることも。最初は「犬が嫌い」と言っていたおじいちゃんが、今ではジャムちゃんを溺愛するまでになったのです。

人懐こく愛らしいジャムちゃんに、すっかり心をつかまれたのでしょう。仲良く過ごすふたりの姿に、こちらまでホッコリしますね。

この投稿には「おじいちゃんが優しいからだね」「お互いに最強の相棒すぎる」といったコメントが寄せられています。

全力のお出迎え

おじいちゃんの心を一瞬で溶かしたジャムちゃんの「お出迎え」は、今では家族みんなの楽しみになっているそうです。

最近2歳になったジャムちゃんですが、全身全霊の大歓迎は今も健在。家族が帰宅すると、廊下を行ったり来たりしながら全力ダッシュ。満面の笑みで駆け回り、嬉しさを全身で表現します。

そんな天真爛漫な姿に、家族も自然と笑顔に。ジャムちゃんの明るさが、家族みんなの毎日を支えているようです。

TikTokアカウント「ojamtiktok」には、ジャムちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ojamtiktok」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。