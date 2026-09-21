■アジア大会サッカー女子グループステージ第3戦 日本 4ー0 チャイニーズ・タイペイ（21日、静岡・小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

32年ぶりに日本開催となったアジア大会愛知・名古屋。史上初の3連覇を目指すサッカー女子日本代表“なでしこジャパン”は、チャイニーズ・タイペイに4ー0で勝利し、グループステージ3連勝。3連覇へ1位突破で準々決勝進出を決めた。試合は前半、宝田沙織（26）のPKで先制すると神谷千菜（25）のヘディングで追加点。後半も攻撃の手を緩めない日本は上野真実（29）と途中出場の生田七彩（22）のゴールで追加点を挙げた。

日本のスタメンはGKに福田史織（24）。DFは鈴木菫（22）、後藤若葉（25）、伊東珠梨（23）、浜田 芽来（25）MFには上野、宝田、塩越柚歩（28）FWは中嶋淑乃（27）神谷、成宮唯（31）が名を連ねた。

第1戦、第2戦ともに8ゴールずつ奪い圧勝してきた日本は前半6分、神谷がペナルティエリア内で倒されPKをもらうと、宝田が冷静にキーパーの逆を突き先制点を挙げる。圧倒的にボールを支配する日本は19分、中嶋が左サイドをドリブル突破で崩しクロスを供給。これを神谷がヘディングでゴールネットに突き刺した。神谷の3試合連続ゴールで日本はリードを2点に広げ試合を折り返した。

後半開始で成宮、中嶋、神谷、宝田の4人を下げ、瀬野有希（29）、柳瀬楓菜（24）、水野蕗奈（25）、生田をピッチに送り出した。後半6分、日本はペナルティエリア内からクロスを入れると、浜田がシュート。これはブロックされるがこぼれ球に反応した上野が右足でゴールネットを揺らした。さらに59分、塩越の右サイドからのクロスに生田が右足で合わせ4点目。交代で出場した選手がきっちりと結果を残し、層の厚さを見せた。

25日の準々決勝はフィリピン代表と対戦する。

【女子サッカーアジア大会競技日程】

■グループステージ（グループE）（静岡・小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

9月14日（月）〇日本 8ー0 タイ

9月17日（木）〇日本 8ー0 ベトナム

9月21日（月・祝）〇日本 4－0 チャイニーズ・タイペイ

■準々決勝

9月25日（金）15:00～/19:30～（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

15:00～/19:30～（大阪・長居陸上競技場）

■準決勝

9月29日（火）15:00～/19:30～（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

■3位決定戦

10月2日（金）15:00～（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

■決勝

10月2日（金）19:30～（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

