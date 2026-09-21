◇MLB カブス 9-1 レッズ(日本時間21日、グレートアメリカン・ボールパーク)

カブス・鈴木誠也選手が18試合ぶりの25号ホームランを記録。9回には好守備を2度披露するなど攻守で存在感を示しました。

この日は「2番・ライト」で先発出場。4打席続けて凡退後、7点リードで迎えた8回の第5打席にセンターへ飛距離440フィート(約134.1メートル)と特大の一発。3試合連続安打&打点となりました。一方の守備でも9回、相手先頭打者の大飛球をフェンスにぶつかりながらキャッチ。さらに次打者のライト前へのライナーをスライディングキャッチし、2者続けての好守を見せました。

試合後にはこの日の打撃について「1本出て良かったです」と第5打席での一発にほっとした様子。「バッティングはタイミングとポイントが合えばいいだけなので、それを合わせるのが難しいなという感じ」と現状について話し、13安打9得点と好調の打線に「周りが打ってくれてるので、別に焦りはないです。怪我なくしっかりやれたらいい」と話しました。