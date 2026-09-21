生見愛瑠、ヒョウ柄コート×網タイツから美脚すらり「可愛くてカッコいい」
モデルで俳優の「めるる」こと生見愛瑠が20日までに自身のInstagramを更新。同日に横浜アリーナで開催された「第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN／WINTER」のオフショットを公開した。
【別カット】生見愛瑠、ヒョウ柄コートから美脚すらり 網タイツが際立つ座り姿
生見は「TGCありがとうございました」「とても振り幅のあるステージでした～」とイベントを振り返り、「つけまつ毛つけてどきどきした」と告白した。
写真では、白いファーをあしらったレオパード柄のロングコートに、超ミニ丈のボトムと網タイツを合わせた大胆なスタイルを披露。レオパード柄のヘアバンドや存在感のあるベルトを取り入れ、クールな雰囲気を漂わせている。別のカットでは、暖色系のニットと白いスカートを組み合わせた上品な装いも見せた。
ファンからは「可愛くてカッコいい」「コート姿めっちゃ可愛い」「ヒョウ柄似合うね」「超絶最高に綺麗＆美しい女性」などの声が寄せられている。
■生見愛瑠（ぬくみ める）
2002年3月6日生まれ、愛知県出身。愛称は「めるる」。『Popteen』専属モデルを経て、2021年から『CanCam』専属モデルとして活躍。タレントとしてバラエティー番組に多数出演する一方、俳優としても活動し、映画『モエカレはオレンジ色』で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、活躍の幅を広げている。
引用：「生見愛瑠」Instagram（＠meru_nukumi）
【別カット】生見愛瑠、ヒョウ柄コートから美脚すらり 網タイツが際立つ座り姿
生見は「TGCありがとうございました」「とても振り幅のあるステージでした～」とイベントを振り返り、「つけまつ毛つけてどきどきした」と告白した。
写真では、白いファーをあしらったレオパード柄のロングコートに、超ミニ丈のボトムと網タイツを合わせた大胆なスタイルを披露。レオパード柄のヘアバンドや存在感のあるベルトを取り入れ、クールな雰囲気を漂わせている。別のカットでは、暖色系のニットと白いスカートを組み合わせた上品な装いも見せた。
■生見愛瑠（ぬくみ める）
2002年3月6日生まれ、愛知県出身。愛称は「めるる」。『Popteen』専属モデルを経て、2021年から『CanCam』専属モデルとして活躍。タレントとしてバラエティー番組に多数出演する一方、俳優としても活動し、映画『モエカレはオレンジ色』で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、活躍の幅を広げている。
引用：「生見愛瑠」Instagram（＠meru_nukumi）