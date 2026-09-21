ブラッド・ピット「犬がいれば我々は孤独じゃない」 犬と人と愛と絆の特別映像
俳優のブラッド・ピットが主演する映画『ハート・オブ・ビースト』（9月25日公開）から、人間と犬の絆に焦点を当てた特別映像「犬と人と愛と絆」が公開された。あわせて、義足の元偵察犬オーディンを捉えた場面写真5点も解禁された。
【動画】スタッフ・キャストが語る＜犬と人と愛と絆＞の特別映像
本作は、アラスカの奥地に取り残された退役軍人ジェームズ（ピット）と元偵察犬オーディンが、互いを支えながら自宅へ帰るための旅を続ける物語。監督は、ピットと『フューリー』（2014年）以来の再タッグとなるデヴィッド・エアーが務めた。
特別映像には、雄大な山々や清流、静けさに包まれた森林など、壮大なアラスカの大自然を背景に、ピット演じる退役軍人ジェームズと義足の元偵察犬オーディンが寄り添いながらサバイバルの道のりを進む姿が収められている。さらに、ピット、エアー監督、共演のJ・K・シモンズらが、作品の中心にある愛と信頼について語る。
ピットは脚本を初めて読んだ当時を振り返り、「本当に心を動かされたよ。人と犬、犬と人、その間にある絆は本当に素晴らしい」とコメント。エアー監督との再タッグについては、「監督とは旧友で、一緒につくることをとても自然に感じたんだ」と信頼を寄せる。
エアー監督は、ジェームズとオーディンについて「絶対にあきらめない。相手のためになら、迷わず自分を犠牲にする」と語る。ピットは「表面的にはサバイバル映画だけど、その奥にあるのはラブストーリーだよ」と表現。シモンズも「この映画には深い、深い愛がある」と話している。
映像の最後でピットは、「改めて、犬と人間の関係が大切なものだと確信したよ。彼らの愛と忠誠心は無条件だ。犬がいれば我々は孤独じゃない」と、作品を通して感じた思いを明かしている。
公開された場面写真には、セスナ機の操縦席の隣からジェームズを見つめるオーディンや、ゴーグルとドッグタグを身につけた偵察犬時代の姿を収録。鼻を舌でなめる瞬間や、釣りをするジェームズのそばでサーモンを捕らえる姿も捉えられている。
負傷したジェームズにオーディンが寄り添う場面からは、軍役時代から幾つもの試練をともに乗り越えてきた一人と一頭の関係がうかがえる場面写真となっている。
【動画】スタッフ・キャストが語る＜犬と人と愛と絆＞の特別映像
本作は、アラスカの奥地に取り残された退役軍人ジェームズ（ピット）と元偵察犬オーディンが、互いを支えながら自宅へ帰るための旅を続ける物語。監督は、ピットと『フューリー』（2014年）以来の再タッグとなるデヴィッド・エアーが務めた。
ピットは脚本を初めて読んだ当時を振り返り、「本当に心を動かされたよ。人と犬、犬と人、その間にある絆は本当に素晴らしい」とコメント。エアー監督との再タッグについては、「監督とは旧友で、一緒につくることをとても自然に感じたんだ」と信頼を寄せる。
エアー監督は、ジェームズとオーディンについて「絶対にあきらめない。相手のためになら、迷わず自分を犠牲にする」と語る。ピットは「表面的にはサバイバル映画だけど、その奥にあるのはラブストーリーだよ」と表現。シモンズも「この映画には深い、深い愛がある」と話している。
映像の最後でピットは、「改めて、犬と人間の関係が大切なものだと確信したよ。彼らの愛と忠誠心は無条件だ。犬がいれば我々は孤独じゃない」と、作品を通して感じた思いを明かしている。
公開された場面写真には、セスナ機の操縦席の隣からジェームズを見つめるオーディンや、ゴーグルとドッグタグを身につけた偵察犬時代の姿を収録。鼻を舌でなめる瞬間や、釣りをするジェームズのそばでサーモンを捕らえる姿も捉えられている。
負傷したジェームズにオーディンが寄り添う場面からは、軍役時代から幾つもの試練をともに乗り越えてきた一人と一頭の関係がうかがえる場面写真となっている。