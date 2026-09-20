秀長を総大将とした「四国総攻め」の全貌

北ノ庄城炎上 お市の最期と生き延びた茶々・初・江、その後の運命を市橋章男氏が解説

長久手では家康が勝ったのに…なぜ秀吉は「負けなかった」？ 小牧・長久手の戦いを分けた“起死回生の一手”

北条義時の死 3つの説 最後まで生き延びた三浦義村 承久の乱の３年後に起きた死の真相とは「鎌倉殿の13人」歴史解説㊽

信長の死後 豊臣秀吉と徳川家康の勢力争い 武田家の旧領、甲斐・信濃を抑え五カ国大名へ「早わかり歴史授業53 徳川家康シリーズ21」日本史

本能寺の変① 明智光秀の謀反の真相 織田信長はなぜ殺されたのか？ 通説を覆す最新研究を紹介「敵は本能寺にあり」ではなかった！「早わかり歴史授業50 徳川家康シリーズ18」日本史

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歴史ドラマの背景となっている史実を解説し、より楽しみながら知識を深められる時間を、歴史研究家の市橋章男とアシスタントの浜崎友里がご提供。戦国武将、史跡や文化財などの歴史話、大河ドラマや歴史映画の歴史背景を面白く雑学を交えながら配信します。