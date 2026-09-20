チャウチャウの可愛すぎる「不機嫌顔」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で53万7000回再生を突破し、「すげぇ困った顔してるw」「なんともいえない顔で草」「めっっちゃかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬に『靴下』を履かせてみた結果→あからさまに不機嫌な『態度と表情』】

靴下が嫌で…！？

TikTokアカウント「kurizo_chow」の投稿主さんは、チャウチャウの『くり蔵』くんの暮らしを紹介しています。ある日、くり蔵くんに、靴下を履かせてみた投稿主さん。

今回用意したのは、カワウソのプリントが施された可愛らしい靴下です。足元をおしゃれにしてもらったくり蔵くんですが、どうやらお気に召さなかったようです。

靴下を履いたくり蔵くんは、目と口をぎゅっとすぼめ、あからさまに不機嫌そうな表情に。

「これ……履かなきゃダメ？」と訴えるように、投稿主さんを恨めしそうに見つめてきたのだとか。せっかくの可愛い靴下も、本人にとってはちょっぴり不本意だったようです。

「嫌です」という気持ちが顔に出すぎている姿に、思わず笑ってしまいますね。可愛らしい靴下と、納得していないくり蔵くんの表情とのギャップもたまらない一幕でした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「顔で気持ちを表現出来るタイプ」「超嫌そうでたまらない」など沢山の反響がありました。

ご機嫌な姿も♪

そんなくり蔵くんも、堅いおやつをもらうと一転してご機嫌に。おやつを投げてもらうと、その周りをスキップするように飛び跳ね、大喜びするのだとか。

さらに、おもむろにおやつをくわえると、なんと天井に向かってポーン！と放り投げることも。

靴下を履いたときとは別人のような、無邪気なテンションの上がり方です。嬉しさを全身で表現するくり蔵くんの姿に、見ているこちらまで笑顔になってしまいます！

TikTokアカウント「kurizo_chow」には、くり蔵くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kurizo_chow」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。