旅行は楽しみな予定が多い一方で、思わぬ失敗もつきものですよね。株式会社AZWAY（東京都豊島区）が実施した「国内旅行での失敗」に関するアンケート調査によると、最も多かった失敗は「忘れ物をした」でした。また、失敗によって金銭的な損失を経験した人が約6割にのぼることもわかりました。



【グラフ】国内旅行で「やらかした失敗」はどんなこと？

調査は、国内旅行の経験がある20～70代の男女300人を対象として、2026年8月にインターネットで実施されました。



はじめに、旅行で「やらかした経験」について聞いたところ、「1～2回ある」（47.7％）と「何度もある」（28.3％）を合わせて約4人に3人以上が旅先や準備中での失敗を経験していることが判明。一方、「まったくない」と答えた人はわずか2.0％にとどまり、失敗は誰にでも起こり得ることが示されました。



具体的な「失敗の内容」については、1位「忘れ物をした（充電器・薬・着替え等）」（44.0％）、2位「予定を詰め込みすぎて疲れた」（31.7％）、3位「お金を使いすぎた・予算オーバー」（24.3％）がトップ3となりました。



また、「失敗の主な原因」として最も多かったのは、「事前の確認不足・リサーチ不足」（52.3％）でした。次いで「慣れ・油断」（31.3％）、「スケジュールに余裕がなかった」（20.0％）が続き、旅行先で偶然起きたトラブルというよりも、出発前の準備や確認、スケジュールの組み方などが失敗につながっているケースが多いようです。



続いて、「一番痛かった失敗による金銭的な損失（キャンセル料・買い直し・追加出費など）はいくらでしたか」と聞いたところ、「5000円未満」（19.7％）や「5000～1万円未満」（17.7％）、「1万～3万円未満」（15.3％）など金銭的な損失を経験した人は63.0％にのぼりました。



そのうち、「1万円以上」の損失を経験した人は25.7％、「5万円以上」の損失を経験した人も3.0％いました。



なお、「慣れ・油断」を失敗の原因として挙げた割合は、金銭的な損失があった人では38.1％だったのに対し、損失がなかった人では19.8％でした。



旅行は「誰と行くか」も大切なポイント。「主に誰と旅行することが多いか」によって、どんな失敗が多いのかを見てみると、いずれの層も「忘れ物をした」（家族58.3％、夫婦・カップル41.9％、1人26.5％、友人38.9％）と「予定を詰め込みすぎて疲れた」（同33.3％、33.3％、24.5％、30.6％）が上位にランクイン。



また、「同行者とケンカ・気まずくなった」割合は「夫婦・カップル」（20.4％）や「家族」（13.5％）で多くなりました。



次に、「その旅行の主な移動手段」を聞いたところ、「自家用車・レンタカー」（47.7％）、「新幹線・電車」（35.3％）、「飛行機」（14.0％）が上位に。



移動手段別に失敗の傾向を見ると、「渋滞・混雑を甘く見ていた」を挙げた割合は自家用車・レンタカーが21.0％、「交通機関に乗り遅れた・乗り間違えた」は新幹線・電車が19.8％と、自分で運転する旅では渋滞、公共交通機関を使う旅では乗り遅れと、移動手段によってつまずきやすい場面が分かれています。



一方で「忘れ物をした」は自家用車・レンタカーが51.0％、新幹線・電車が39.6％、飛行機が33.3％と、どの移動手段でも上位に入りました。



では、過去の失敗を経験した人たちは、次の旅行に向けてどんな対策をしているのでしょうか。



「失敗を防ぐために実践している対策」として上位に挙がったのは、「予定を詰め込みすぎない」（44.3％）、「持ち物リストを作る」（37.0％）、「予約内容をスクリーンショット・共有する」（36.3％）で、9割以上の人が何らかの旅行対策をしていることが分かりました。



旅行では、あれもこれも楽しみたくなってしまうものですが、少しだけ余裕を持ったスケジュールにして、出発前に持ち物や予約、天気などを確認しておく…そんな小さな準備が、旅先での「しまった！」を減らし、より楽しい思い出につながっていくのかもしれません。



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【出典】

▽株式会社AZWAY／国内旅行経験者300人に聞いた、旅行で「やらかした失敗」ランキング1位は「忘れ物」44.0％