シルバーウイーク中にホテルを利用する人は多いのではないでしょうか。ホテルの宿泊時に持ち帰ってはいけない物について、ホテルサンバレー那須（栃木県那須町）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【画像】「えっ…！？」 これがホテルが明かす“持ち帰りNGの備品”です！

公式アカウントは「それ持って帰ったらスタッフが泣きます」「ホテルで持ち帰りNGなもの3選！」と投稿し、動画を公開。この動画では、ホテルで持ち帰ってはいけない物について、スタッフが「バスタオル」「浴衣・作務衣」「ドライヤー・ハンガー・グラス類」を挙げています。

バスタオルはホテルの備品であり「なくなるとスタッフがめちゃくちゃ探します」と説明。また、グラスを持ち帰る行為については「スタッフが静かに泣きます」と明かし、持ち帰りをしないよう呼び掛けています。

こうした投稿に対して、SNS上では「タオルは持って帰っていいのか悩む」「ドライヤー持ち帰る人いるんや」「常識的に考えて分かる話」「備品持ち帰りは窃盗」「常識があればホテルの備品は盗まないですね」などの声が上がっています。