パパが車から降りたら、大慌てしてしまうワンコが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で223万回再生を突破し、「かわいいなあ」「涙が出るくらい愛おしい」といったコメントが寄せられています。

【動画：車から降りたら、犬が『置いていかれちゃう』と勘違い→子供のように大慌てして…抱きしめたくなる光景】

パパが車を降りる→ワンコ大慌て！

Instagramアカウント「teddy77_tpoodle」に投稿されたのは、パパが車から降りてしまった時の、タイニープードルの男の子「テディ」くんのお姿。

運転席にいたパパが車を降りると、窓の向こうを歩くパパを見つめながら「ァァァーン」と悲痛な声で鳴き始めたテディくん。まるで「行かないでぇぇ」と必死に訴えているようです。

悲痛な声で「連れてって」アピール

ママは一緒に車内にいるにもかかわらず、テディくんはこの世の終わりのような声で鳴き続けます。パパが車を降りてしまうと、毎回寂しくて慌ててしまうんだとか。

ママに撫でられても、悲しげな声と表情は変わらず、テディくんの寂しさはおさまらない様子。パパのことが大好きすぎて、本当に「行かないでぇぇ」と叫んでいるように聞こえてきます。

パパの抱っこで、全てが解決

泣きそうな表情のテディくんを外で待っていたパパに引き渡すと、すぐに落ち着いたんだそう。ついさっきまで叫んでいたのが嘘のように、ケロッとした顔でパパに抱っこされていました。

ちなみにママが先に車を降りても、悲痛な声で悲しんでくれることはないのだそう。「パパに置いていかれちゃう」と思ったら、毎回全力で慌てふためいてしまう、パパっ子すぎるテディくんなのでした。

投稿には「かわいいなあ」「涙が出るくらい愛おしい」「行かないでーっていう気持ちが伝わってくる」「絶対喋ってるよね」「やだやだやだーって言ってる」といったコメントが寄せられています。

テディくんの可愛さ溢れる日常は、Instagramアカウント「teddy77_tpoodle」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「teddy77_tpoodle」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。