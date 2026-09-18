虎までをも飲み込む、無敵の星か--。セ３位・ＤｅＮＡは１７日のヤクルト戦（神宮）に２-１で勝利。チームは４年ぶりとなる怒とうの８連勝を飾り、セ界に異様な空気を漂わせている。

「今までで一番気持ちが入ったような姿に見えました」。相川亮二監督（５０）が太鼓判を押した先発・石田裕は６回２安打無失点の快投でゲームメーク。打っては３回に牧の２７号ソロ、４回に筒香の１９号ソロで２点を挙げると、１点差まで迫られながらも逃げ勝った。チームは誰にも止められない〝ゾーン〟に入ったようにも映る。しかし指揮官は「８連勝している感じもない。本当に一試合一試合戦っているだけ。それは選手も変わらないと思う。目の前の試合しかないのは変わらないです」と冷静だった。

これで９月を１１勝２敗、勝率８割４分６厘。今季もまた〝秋のベイスターズ〟が猛威を振るっている。気がつけば、首位を走る阪神とのゲーム差は５・５。残り１２試合とシーズンは最終盤を迎える中「スーパーミラクル」と呼ぶにふさわしい、逆転優勝もにわかに現実味を帯びてきた。

２位・巨人とは４・５ゲーム差で残り１試合、阪神とは５試合を残している。数字だけを見れば、首位奪取への道のりは決して平たんではない。それでも、この勢いのまま虎との直接対決５試合をものにすれば、ゲーム差を一気に縮めることができる。一時は借金１５を抱えた相川ベイが今や貯金２となり、逆転Ｖの扉をこじ開けられるところまで上り詰めてきた。

その一方で、首位阪神は５日のＤｅＮＡ戦（甲子園）での敗戦を皮切りに前日１６日まで泥沼の７連敗。２位巨人も１２日には阪神に０・５ゲーム差まで肉薄したが、１３日からＤｅＮＡが３連勝で封じ、首位入れ替わりを阻止した。数字だけでは測れない勢いで、上位を走るライバルたちの背を捉えている。

超スピードであらゆるものを弾き飛ばして進む、まさに〝スーパースター〟状態のベイスターズ。この８連勝はミラクルＶへの序章となるのか--。