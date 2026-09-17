【シャトレーゼ】マニアも本気で唸った！売り切れ必至の「シャインマスカットスイーツ」実食レビュー
【シャトレーゼ】マニアが選んだ！「シャインマスカットスイーツ」3品
高級なイメージもある「シャインマスカット」ですが、シャトレーゼのスイーツなら手軽な価格で味わえます。
今回はシャトレーゼマニアの筆者が、季節限定で新たに発売された「シャインマスカットスイーツ」を3品ピックアップして、本音でレビューします。
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1. 「山梨県産シャインマスカットのぶどう餅3個入」432円
1品目は、「山梨県産シャインマスカットのぶどう餅3個入」432円（税込）。今年の初夏には同シリーズの「さくらんぼ餅」がSNSで話題になりましたが、今回は新たにシャインマスカットの「ぶどう餅」が登場。
食べてみると、フレッシュなシャインマスカットのはじけるような食感と、求肥のもちもち食感が美味！ 表面にまぶされた砂糖のざらっとした舌触りもアクセントになっています。
シャインマスカットは種がなく、ひと口でパクッと食べられるのも魅力ですが、筆者は「そのまま食べるより、求肥で包まれたこっちの方が好きかも」と感じました。今回もSNSで話題になりそうな一品です。
2. 「スクエアショート 山梨県産シャインマスカット」421円
2品目は、「スクエアショート 山梨県産シャインマスカット」421円（税込）。シャインマスカットの果肉がぜいたくに3個分トッピングされた、スクエア型のショートケーキです。
スポンジ生地には、洋梨のシロップ漬け、黄桃のシロップ漬け、苺のダイス、ホイップクリームがサンドされています。
食べてみると、どこを食べてもシャインマスカットの甘みを楽しめてぜいたく！ ジューシーで上品な甘みのシャインマスカットと厚みがありながらもふわっと軽いスポンジ、滑らかな口どけのホイップクリームを同時に味わえます。
苺や桃のシロップ漬けもプラスされていて、最後まで飽きずにぺろっと食べられるショートケーキです。
3. 「山梨県産シャインマスカットのホイップクリーム大福」216円
3品目は、「山梨県産シャインマスカットのホイップクリーム大福」216円（税込）。シャインマスカットがごろっと一粒入っており、粒あんと生クリームを加えたホイップクリームをふわふわの大福生地で包んでいます。
ホイップクリームはミルク感が感じられるように粒あんの配合量を調整し、さっぱりと程よい甘さに仕上げているのだそう。
ひと口頬張ると、みずみずしいシャインマスカットの果汁のおいしさがあふれます。やわらかくもちもちとした大福生地と、まろやかな口どけで甘過ぎないホイップクリームが合わさり、バランスのよい至福のおいしさ。
粒あんは少量ですが、優しい甘みをしっかり感じさせてくれています。このクオリティーで216円はかなりお得感があり、季節限定ではもったいないと思うほど、満足度の高い一品でした。
いかがでしたか。今回紹介したものは、全て季節限定商品です。販売期間が限られているため、気になる商品がありましたら、売り切れる前に店舗に行ってチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)