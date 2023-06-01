加入後初ゴールを決めた中村。（C）Getty Images

写真拡大

　現地９月16日開催のヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第１節で、日本代表MF中村敬斗が加入したフランスの名門リヨンが、ベルギーの強豪アンデルレヒトと敵地で対戦している。

　12日に行なわれたリーグ・アン第４節のパリFC戦（０－０）で75分から途中出場し、新天地デビューを飾った中村は、左ウイングで初先発。いきなり初ゴールを決める。
 
　８分にナーテイのゴールで先制して迎えた22分、左サイドから仕掛けてカットインし、右足を一閃。このシュートが相手DFに当たり、ゴールに吸い込まれた。

　26歳の日本代表アタッカーが、ELデビュー戦で自慢の得点力を遺憾なく発揮した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】「かっこよすぎます」中村敬斗の貴重なヘアカットシーン

 