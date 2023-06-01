リヨン中村敬斗が初先発で加入後初ゴール！カットインから右足一閃、ELデビュー戦で追加点を奪取
現地９月16日開催のヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第１節で、日本代表MF中村敬斗が加入したフランスの名門リヨンが、ベルギーの強豪アンデルレヒトと敵地で対戦している。
12日に行なわれたリーグ・アン第４節のパリFC戦（０－０）で75分から途中出場し、新天地デビューを飾った中村は、左ウイングで初先発。いきなり初ゴールを決める。
８分にナーテイのゴールで先制して迎えた22分、左サイドから仕掛けてカットインし、右足を一閃。このシュートが相手DFに当たり、ゴールに吸い込まれた。
26歳の日本代表アタッカーが、ELデビュー戦で自慢の得点力を遺憾なく発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「かっこよすぎます」中村敬斗の貴重なヘアカットシーン
12日に行なわれたリーグ・アン第４節のパリFC戦（０－０）で75分から途中出場し、新天地デビューを飾った中村は、左ウイングで初先発。いきなり初ゴールを決める。
８分にナーテイのゴールで先制して迎えた22分、左サイドから仕掛けてカットインし、右足を一閃。このシュートが相手DFに当たり、ゴールに吸い込まれた。
26歳の日本代表アタッカーが、ELデビュー戦で自慢の得点力を遺憾なく発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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