松たか子＆石橋静河、実力派ふたりの掛け合いに注目 『ナギダイアリー』本編映像が公開
松たか子が主演を務める深田晃司監督の最新作『ナギダイアリー』より、松と石橋静河の掛け合いを収めた本編映像が公開。あわせて、メイキング写真と新場面写真も解禁された。
【動画】松たか子＆石橋静河の演技が光る掛け合いシーン！ 映画『ナギダイアリー』本編映像
本作は、自然豊かな町「ナギ」で暮らす彫刻家の寄子と、東京で暮らす建築家の友梨が過ごす、かけがえのない9日間を描く物語。深田晃司監督が自らオリジナル脚本を執筆し、9年の歳月をかけて完成させた。
本年度のカンヌ国際映画祭コンペティション部門でワールドプレミアを迎え、公式上映では約7分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こった。すでに15を超える国と地域での公開が決定するなど、海外からも高い評価を集めている。
寄子を演じる主演の松たか子と、今月スタートするNHK連続テレビ小説『ブラッサム』で主演を務めるなど、大躍進を続ける友梨役の石橋静河。このたび、実力派ふたりの演技が光る本編映像が公開された。
彫刻家・寄子のモデルを務めるため、東京からナギを訪れた友梨。映像では、アトリエに置かれた丸太を前に、「これが、友梨さんになる予定」と寄子が制作の工程を説明する。会話を重ねながら作品を形にしていく寄子と、モデルとして向き合う友梨--穏やかな二人の時間が切り取られている。
やがて、ラジオから防災無線が流れると、都会では聞き慣れない内容に友梨が反応。何気ないやりとりの中で、何かを感じた寄子が「仕事、何かあった？」と問いかけると、友梨の表情にかすかな変化が浮かぶ。
あわせて解禁された新場面写真には、「ナギ」の自然が感じられる滝の麓にたたずむ友梨や、晴れやかな笑顔を見せる姿が収められている。さらにメイキング写真では、笑顔で空を見上げる松と石橋のほほ笑ましい姿が捉えられている。
映画『ナギダイアリー』は、9月25日より全国公開。
【動画】松たか子＆石橋静河の演技が光る掛け合いシーン！ 映画『ナギダイアリー』本編映像
本作は、自然豊かな町「ナギ」で暮らす彫刻家の寄子と、東京で暮らす建築家の友梨が過ごす、かけがえのない9日間を描く物語。深田晃司監督が自らオリジナル脚本を執筆し、9年の歳月をかけて完成させた。
本年度のカンヌ国際映画祭コンペティション部門でワールドプレミアを迎え、公式上映では約7分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こった。すでに15を超える国と地域での公開が決定するなど、海外からも高い評価を集めている。
彫刻家・寄子のモデルを務めるため、東京からナギを訪れた友梨。映像では、アトリエに置かれた丸太を前に、「これが、友梨さんになる予定」と寄子が制作の工程を説明する。会話を重ねながら作品を形にしていく寄子と、モデルとして向き合う友梨--穏やかな二人の時間が切り取られている。
やがて、ラジオから防災無線が流れると、都会では聞き慣れない内容に友梨が反応。何気ないやりとりの中で、何かを感じた寄子が「仕事、何かあった？」と問いかけると、友梨の表情にかすかな変化が浮かぶ。
あわせて解禁された新場面写真には、「ナギ」の自然が感じられる滝の麓にたたずむ友梨や、晴れやかな笑顔を見せる姿が収められている。さらにメイキング写真では、笑顔で空を見上げる松と石橋のほほ笑ましい姿が捉えられている。
映画『ナギダイアリー』は、9月25日より全国公開。