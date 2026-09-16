王林、家では“裸族”「布をまとっているのがすごい嫌」
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#10が15日、放送された。#10では、看板企画「山本裕典、ホストになる。波乱の大阪統一抗争編」第5弾を放送し、スタジオゲストにタレントの王林が登場した。
【写真】東京に染まった？ 王林、スタイル抜群の大胆ファッション
プライベートでのお酒の話題になると、王林は「すごいお酒好きです。毎日飲む」と語り、芸能界での飲み仲間は「村上佳菜子ちゃんとか井桁弘恵ちゃん」と実名で告白。「村上佳菜子ちゃんはテキーラ好きで、お家にテキーラがいっぱいある」とお酒好き同士の賑やかな交流を明かた。
また、酒の強さについて問われると、「東京に来て『東京の人間たちはこんなにお酒弱いんだ』って気づいた」「青森で飲んでいるみんなはすごく飲むから、『東京はこれで終わりなの！？』って」と、上京後に衝撃を受けたエピソードを披露。「楽しく朝まで飲んでいる」と語り、そのまま昼からの仕事に臨むこともあるというタフさに、MC陣からは「元気やな」と驚きの声が上がった。
また、ニューヨーク・屋敷裕政が王林のファッションが「東京に染まった」と話題になっている件について触れると、大胆に露出した私服写真を公開。王林は「青森にいる時から『変な格好してる』ってママに言われていた」と振り返った。
さらに、さらば青春の光・東ブクロから「家では裸族なんですか？」と問われると、「実家のときも、1人でお家にいるときも基本裸族」と回答。「家にいるのに布をまとっているのがすごい嫌」と、その理由も明かした。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】東京に染まった？ 王林、スタイル抜群の大胆ファッション
プライベートでのお酒の話題になると、王林は「すごいお酒好きです。毎日飲む」と語り、芸能界での飲み仲間は「村上佳菜子ちゃんとか井桁弘恵ちゃん」と実名で告白。「村上佳菜子ちゃんはテキーラ好きで、お家にテキーラがいっぱいある」とお酒好き同士の賑やかな交流を明かた。
また、ニューヨーク・屋敷裕政が王林のファッションが「東京に染まった」と話題になっている件について触れると、大胆に露出した私服写真を公開。王林は「青森にいる時から『変な格好してる』ってママに言われていた」と振り返った。
さらに、さらば青春の光・東ブクロから「家では裸族なんですか？」と問われると、「実家のときも、1人でお家にいるときも基本裸族」と回答。「家にいるのに布をまとっているのがすごい嫌」と、その理由も明かした。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。