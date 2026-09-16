アメリカ生まれが徹底解説する「スクールカースト」の生々しい実態。アニメ好きは最下層？
YouTubeチャンネル「Kay & ZooKatsu」が、『日本人は知らないアメリカのカースト制度をアメリカ生まれが徹底解説！ アメリカの闇が見えました...』と題した動画を公開した。動画では、アメリカの学校に根付く「スクールカースト」のリアルな実態と、階級ごとの特徴について解説している。
動画では、カーストを「Cool」「Pretty Cool」「Loser」の3層に分けたピラミッド図を用いて説明する。最上位の「Cool」層のトップに君臨する「人気者」は、学校に1人いるかどうかの希少な存在だという。容姿や成績が秀でているだけでなく「全てが揃っている」「性格的にも良いんだよ」と語り、一般的な「意地悪な人気者」というイメージを覆す実態を明かした。
さらに、スポーツ万能で発言力の強い「ジョック」や、どのグループとも仲良くできる賢い「フローター」など、上位層の多様な立ち位置を紹介。中間層の「Pretty Cool」では、課外活動に打ち込む「アーティスト」の地位が向上している現状や、「頭脳派」「普通」といった学生のリアルな状況を分析している。一方で、下位層の「Loser」には、日本のアニメや漫画を好むオタク層が含まれると指摘。しかし、近年のアジア文化の普及により「アジア人への受け入れとか人気がちょっと上がってて」と、その地位にも変化の兆しがあるという。
最後に、カーストの根底には人種の壁が存在し、長年白人が上位を占めてきた歴史に言及した。しかし、メディアの多様化などによって「スクールカーストが混在し始めてる」と語り、時代とともに変わりゆくアメリカの学校社会のリアルを浮き彫りにした。
動画では、カーストを「Cool」「Pretty Cool」「Loser」の3層に分けたピラミッド図を用いて説明する。最上位の「Cool」層のトップに君臨する「人気者」は、学校に1人いるかどうかの希少な存在だという。容姿や成績が秀でているだけでなく「全てが揃っている」「性格的にも良いんだよ」と語り、一般的な「意地悪な人気者」というイメージを覆す実態を明かした。
さらに、スポーツ万能で発言力の強い「ジョック」や、どのグループとも仲良くできる賢い「フローター」など、上位層の多様な立ち位置を紹介。中間層の「Pretty Cool」では、課外活動に打ち込む「アーティスト」の地位が向上している現状や、「頭脳派」「普通」といった学生のリアルな状況を分析している。一方で、下位層の「Loser」には、日本のアニメや漫画を好むオタク層が含まれると指摘。しかし、近年のアジア文化の普及により「アジア人への受け入れとか人気がちょっと上がってて」と、その地位にも変化の兆しがあるという。
最後に、カーストの根底には人種の壁が存在し、長年白人が上位を占めてきた歴史に言及した。しかし、メディアの多様化などによって「スクールカーストが混在し始めてる」と語り、時代とともに変わりゆくアメリカの学校社会のリアルを浮き彫りにした。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
アメリカで生まれ育ったKayと日本育ちのZooKatsuがアメリカと日本の違いを紹介するチャンネルです❗️
youtube.com/@kayzookatsu YouTube