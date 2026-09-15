大相撲秋場所３日目（１５日、東京・両国国技館）、綱取りに挑む大関霧島（３０＝音羽山）が幕内高安（３６＝田子ノ浦）に屈して早くも土がついた。高安の突っ張りをいなしてしのぐも、すかさず引き落とされて両手を土俵についた。

取組後の霧島は「足が全く前に出なかったですね。いなした後、もっと早く攻めれば良かった」と無念の表情。「明日から頑張ります。変わらず自分の相撲を取るように頑張るしかない」と気持ちを切り替えた。

九重審判長（元大関千代大海）は「タイミングでしょうけど、距離感がちょっと悪かった。立ち合いは高安が７、８割がいい立ち合い。（霧島は）足がそろった。（立ち合いで）高安の当たりを受けてしまった。逆に当たっていかないと。立ち合いはずっと課題。手をついた霧島の顔がびっくりしていた。〝しまった！〟という顔」と分析する。

その上で「５日目までは１敗で抑えておかないと。序盤の５日間でこれ以上は負けられない。１つ負けてしまうと、自分の場所に持っていく雰囲気が緩んでしまうこともある。張り詰めた状態というのは白星を重ねていくこと。明日からもっと厳しい相撲を取るように立て直してくるのでは。〝負けるわけない〟と安易に行ったところもあるかもしれない」と指摘した。