9人育てるシングルマザー一家 8歳＆2歳が猛暑の中“おつかい”出る姿に涙
建前抜きで本音を語るママによるママのためのABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園3』#3が13日、放送された。#3では、関西で1男8女の9人の子どもを女手一つで育てる37歳のシングルマザー・彩花さんに密着する企画「ナニワのビッグマミー」第3弾を放送した。
【写真】猛暑の中おつかいに出る8歳児＆2歳児
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組関連動画の総再生数は2.2億回を突破するなど大きな反響を呼び、視聴者からもたくさんの共感の声が寄せられている。新シーズンとなる『秘密のママ園3』では、これまでにも本番組MCを務めた滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが続投。各世代を代表する母親であり働く女性でもある3人がママならではのリアルな視点でさまざまなテーマに切り込み、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。
今回は、唐揚げ2kgや麺7玉の焼きそば、手作りチョコバナナなど10種類以上の本格屋台メニューを揃えた“自宅夏祭り”の様子に密着した。準備の途中、足りない食材を買い足すため、8歳の長男・リゼンくんと2歳の七女・リナちゃんが2人きりでスーパーに買い出しへ出発。猛暑の中、徒歩20分かかる道のりを2歳の妹のペースに合わせながら歩むリゼンくん。心配した姉たちがこっそり跡をつけて見守る中、買い物を終えたリゼンくんは、重い買い物袋に苦戦しながらも帰路へ。
決して妹の手を離さず、ついには妹をおんぶして自宅までの道のりを一生懸命歩く健気な姿が映し出されました。その様子に、スタジオゲストで現在2歳の男の子を育てるタレントの小島瑠璃子は思わず涙。「ちょっとティッシュもらっていいですか…？」と涙を拭いながら、無事におつかいをやり遂げたリゼンくんを見届けると「ママ褒めてあげて！」と熱く訴えるなど、スタジオは温かい感動に包まれていた。。
『秘密のママ園3』最新回はABEMAで無料配信中。
【写真】猛暑の中おつかいに出る8歳児＆2歳児
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組関連動画の総再生数は2.2億回を突破するなど大きな反響を呼び、視聴者からもたくさんの共感の声が寄せられている。新シーズンとなる『秘密のママ園3』では、これまでにも本番組MCを務めた滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが続投。各世代を代表する母親であり働く女性でもある3人がママならではのリアルな視点でさまざまなテーマに切り込み、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。
決して妹の手を離さず、ついには妹をおんぶして自宅までの道のりを一生懸命歩く健気な姿が映し出されました。その様子に、スタジオゲストで現在2歳の男の子を育てるタレントの小島瑠璃子は思わず涙。「ちょっとティッシュもらっていいですか…？」と涙を拭いながら、無事におつかいをやり遂げたリゼンくんを見届けると「ママ褒めてあげて！」と熱く訴えるなど、スタジオは温かい感動に包まれていた。。
『秘密のママ園3』最新回はABEMAで無料配信中。