レディー・ガガに第1子誕生 婚約者とともに子育て満喫中
先日、北カリフォルニアで赤ちゃんを抱いて婚約者と外出する姿をキャッチされ、ママになっていたことが発覚したレディー・ガガ。婚約者のマイケル・ポランスキーとともに子育てを楽しんでいるようだ。関係者が二人の様子を語った。
【写真】レディー・ガガ、巨大ダイヤの婚約指輪を披露
Peopleによると、ガガもマイケルも「親になったことについて語る時は、満面の笑みを浮かべている」「マイケルは以前より明るく、幸せそうに見える」と関係者がコメント。「二人ともこの夏は子育てに専念するために仕事を休んだ」と明かしたという。
ガガは、Facebookの初代CEOショーン・パーカーの慈善団体を運営するビジネスマンのマイケルと2019年から交際。2024年9月に、『ジョーカー2』をひっさげて参加したヴェネチア国際映画祭で、左手薬指に巨大なダイヤが光るリングをお披露目し、婚約を公表した。
生まれた赤ちゃんについて、誕生日や性別、名前など、詳しいことは明らかになっていないが、ガガはここ数年、母親になりたいと公言していたという。2025年10月に出演したトーク番組『ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア』でも、「したいことはたくさんあります。可能性は無限大ですが、私が本当に望んでいるのは母親になること。次の役どころになったらうれしい」と語っていた。
【写真】レディー・ガガ、巨大ダイヤの婚約指輪を披露
Peopleによると、ガガもマイケルも「親になったことについて語る時は、満面の笑みを浮かべている」「マイケルは以前より明るく、幸せそうに見える」と関係者がコメント。「二人ともこの夏は子育てに専念するために仕事を休んだ」と明かしたという。
生まれた赤ちゃんについて、誕生日や性別、名前など、詳しいことは明らかになっていないが、ガガはここ数年、母親になりたいと公言していたという。2025年10月に出演したトーク番組『ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア』でも、「したいことはたくさんあります。可能性は無限大ですが、私が本当に望んでいるのは母親になること。次の役どころになったらうれしい」と語っていた。