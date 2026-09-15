【速報】航空自衛隊の無人偵察機「グローバルホーク」鳥取県沖で通信が途絶える

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航空自衛隊は15日、三沢基地所属の大型無人偵察機「グローバルホーク」が鳥取県沖の洋上で通信が途絶えたことを明らかにしました。

自衛隊の航空機や艦艇で捜索しているということです。