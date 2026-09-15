なにわ男子「Myojo」11月号2パターンの表紙に登場 “ぎゅ～っと”をテーマに撮影し“かわいい”を凝縮
なにわ男子が9月24日発売の「Myojo」（集英社）11月号の通常版とちっこい版、2パターンの表紙・裏表紙を飾る。さらに中面の12ページにわたる特集と付録厚紙カードにも登場する。
【写真】なにわ男子が“ぎゅ～っと”密着！ 家族写真のような表紙
なにわ男子のメンバー同士が密着している写真は、掲載のたびに大きな反響を集めてきた。今回は表紙、裏表紙ともに“ぎゅ～っと”をテーマに撮影。その話を編集部からメンバーに伝えると「も～、みんな密着写真が好きなんやから～」（大橋和也）と気合いを入れて撮影に挑んだ。
通常版の表紙は西畑大吾を中心に7人が密着。なにわ男子の集合写真撮影では毎回、スタッフが「ぎゅっと」と指示を出さずとも、自然と磁石のように引き寄せられる7人。この撮影でも「もっとくっついてください」とお願いする前に、顔を寄せあった仲の良さがあふれるカットが次々と撮影された。
ちっこい版の表紙は、ピンク色を背景に家族写真のように身を寄せ合った写真。藤原丈一郎が撮影中、小声で何かささやくと全員が一斉に笑い出すのも、なにわ男子の集合カット撮影ではよく見られる光景。今回も藤原のひと言をひっかけに、楽しそうな笑顔あふれるカットが生まれた。
中面の特集では、ファンに大人気の楽曲『僕がカワイくて君がカワイくて』から着想を得て、なにわ男子のかわいさの言語化を試みる企画を実施。メンバー同士でお互いのかわいいところを明かしている。
西畑の「寝起きの伸び」、大西流星の「ぎゅっとしている手」、道枝駿佑の「突然変な動画を送ってくるところ」、高橋恭平の「話を聞いてほしいアピールをするところ」、長尾謙杜の「カブトムシを捕まえるのにハマっているところ」、藤原の「笑ったらラッコみたいになるクセ」、大橋の「ピースがいつも全力なところ」…など、いちばん近くで見ているメンバーだからこそわかる、ニッチなかわいいポイントが満載だ。
他には大西がメンバーをかわいく撮影するなど、インタビューでも写真でも全方位、なにわ男子の“かわいい”を感じられる内容になっている。また、読者からSNSで募集した「7人にしてほしいかわいいポーズ」のリクエストに応え、おもちポーズ、ぷく顔、小顔ポーズ、全員でウィンク、肉球ポーズ、5周年にちなんで5才児みたいなポーズなど、さまざまなポーズに挑戦。この写真は特集内、厚紙カードに掲載されている。
その他の特集としては、Snow Manのメンバーがひとりずつ登場する連載『9 DREAMS‐9人がみる夢‐』第2回に宮舘涼太が登場。レアなドライブカットを8ページにわたって掲載する。本号の大特集は、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ！ group とジュニアが誌上でメッセージを送り合う『ガチ Q＆A80』。アイドル同士のレアなメッセージのやりとりを収録している。
とじ込み付録の厚紙カードは「わんにゃんカード」と称し、通常版にはなにわ男子、Travis Japan、Aぇ！ group が、ちっこい版には猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、佐々木大光（KEY TO LIT）、浮所飛貴（ACEes）、那須雄登（ACEes）、今野大輝（B＆ZAI）、菅田琳寧（B＆ZAI）、西村拓哉（Howzit）、黒田光輝（Howzit）、ジュニアの大西風雅が猫耳と犬耳をつけた写真が掲載されている。
また、なにわ男子・西畑とAぇ！ groupの小島健がストーリーを考案し、選抜されたジュニアが誌上で実写化する企画『MYOJO ロマンチックシアター』も掲載。西畑が考案した物語『きゅるるんは正義って言ってるるん！』には千井野空翔、鍋田大成、平田光寛が出演。千井野の“かわいい王子姿”に注目だ。
小島考案の作品『PK LOVE』には渡邉大我、角紳太郎、濱出顕斗が登場し、サッカー部を舞台にさわやかな恋模様を繰り広げる。その他、なにわ男子・道枝の連載『SS7.28MHz しゅんすけなにわめがへるつ』では料理をしつつ、忙しかったこの夏を振り返っている。
「Myojo」（集英社）11月号は9月24日発売。通常版は1060円（税込）、ちっこい版は840円（税込）。
【写真】なにわ男子が“ぎゅ～っと”密着！ 家族写真のような表紙
なにわ男子のメンバー同士が密着している写真は、掲載のたびに大きな反響を集めてきた。今回は表紙、裏表紙ともに“ぎゅ～っと”をテーマに撮影。その話を編集部からメンバーに伝えると「も～、みんな密着写真が好きなんやから～」（大橋和也）と気合いを入れて撮影に挑んだ。
ちっこい版の表紙は、ピンク色を背景に家族写真のように身を寄せ合った写真。藤原丈一郎が撮影中、小声で何かささやくと全員が一斉に笑い出すのも、なにわ男子の集合カット撮影ではよく見られる光景。今回も藤原のひと言をひっかけに、楽しそうな笑顔あふれるカットが生まれた。
中面の特集では、ファンに大人気の楽曲『僕がカワイくて君がカワイくて』から着想を得て、なにわ男子のかわいさの言語化を試みる企画を実施。メンバー同士でお互いのかわいいところを明かしている。
西畑の「寝起きの伸び」、大西流星の「ぎゅっとしている手」、道枝駿佑の「突然変な動画を送ってくるところ」、高橋恭平の「話を聞いてほしいアピールをするところ」、長尾謙杜の「カブトムシを捕まえるのにハマっているところ」、藤原の「笑ったらラッコみたいになるクセ」、大橋の「ピースがいつも全力なところ」…など、いちばん近くで見ているメンバーだからこそわかる、ニッチなかわいいポイントが満載だ。
他には大西がメンバーをかわいく撮影するなど、インタビューでも写真でも全方位、なにわ男子の“かわいい”を感じられる内容になっている。また、読者からSNSで募集した「7人にしてほしいかわいいポーズ」のリクエストに応え、おもちポーズ、ぷく顔、小顔ポーズ、全員でウィンク、肉球ポーズ、5周年にちなんで5才児みたいなポーズなど、さまざまなポーズに挑戦。この写真は特集内、厚紙カードに掲載されている。
その他の特集としては、Snow Manのメンバーがひとりずつ登場する連載『9 DREAMS‐9人がみる夢‐』第2回に宮舘涼太が登場。レアなドライブカットを8ページにわたって掲載する。本号の大特集は、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ！ group とジュニアが誌上でメッセージを送り合う『ガチ Q＆A80』。アイドル同士のレアなメッセージのやりとりを収録している。
とじ込み付録の厚紙カードは「わんにゃんカード」と称し、通常版にはなにわ男子、Travis Japan、Aぇ！ group が、ちっこい版には猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、佐々木大光（KEY TO LIT）、浮所飛貴（ACEes）、那須雄登（ACEes）、今野大輝（B＆ZAI）、菅田琳寧（B＆ZAI）、西村拓哉（Howzit）、黒田光輝（Howzit）、ジュニアの大西風雅が猫耳と犬耳をつけた写真が掲載されている。
また、なにわ男子・西畑とAぇ！ groupの小島健がストーリーを考案し、選抜されたジュニアが誌上で実写化する企画『MYOJO ロマンチックシアター』も掲載。西畑が考案した物語『きゅるるんは正義って言ってるるん！』には千井野空翔、鍋田大成、平田光寛が出演。千井野の“かわいい王子姿”に注目だ。
小島考案の作品『PK LOVE』には渡邉大我、角紳太郎、濱出顕斗が登場し、サッカー部を舞台にさわやかな恋模様を繰り広げる。その他、なにわ男子・道枝の連載『SS7.28MHz しゅんすけなにわめがへるつ』では料理をしつつ、忙しかったこの夏を振り返っている。
「Myojo」（集英社）11月号は9月24日発売。通常版は1060円（税込）、ちっこい版は840円（税込）。