『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』来年3.5公開 大冒険の幕開けを予感させる特報＆ティザービジュアル解禁
「映画ドラえもん」シリーズ46作目となる最新作『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』の公開日が、2027年3月5日に決定。ドラえもんとのび太たちの“すこし・ふしぎ”なタイムトラベルが始まる特報映像、ティザービジュアルが解禁された。
【動画】本編映像初公開！ 『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』特報
本作の舞台は、19世紀のイギリス・ロンドン。ドラえもんとのび太たちが、21世紀の日本から時空を越え、壮大な大冒険を繰り広げる完全オリジナルストーリーが描かれる。
監督を務めるのは、TVアニメ『ドラえもん』に2020年より携わり、数々のエピソードを手掛けてきた森山瑠潮。本作で満を持して「映画ドラえもん」シリーズ初参加となる。脚本を手掛けるのは、劇団「ヨーロッパ企画」の代表として、舞台『サマータイムマシン・ブルース』や『曲がれ！スプーン』など、時間やSFをテーマにした数々の人気作を生み出してきた上田誠。舞台のほか、映画やテレビドラマなど幅広いジャンルで活躍し、TVアニメ『ドラえもん』では、2024年の誕生日スペシャル「のび太とギリシャのケーキ伝説」を担当していた。
特報映像は、「“すこし・ふしぎ”なタイムトラベルが始まる」というナレーションに続き、「イギリス…!?ロンドンがあるとこ？」と、目を輝かせるのび太とともに、ドラえもんたちがタイムマシンで19世紀のイギリスへ向かうところから始まる。
そして歴史を感じさせる当時のイギリスの街並みや、19世紀の衣装に身を包んだドラえもんとのび太たちの姿が次々と映し出され、これから始まる大冒険への期待が高まる。さらに、ドラえもんの「出発、進行！」の掛け声とともに走り出すのは、光る線路を駆け抜ける本作のキーアイテム“蒸気時間車”。蒸気を上げながら時を超えて進むその姿は、これまでにない壮大な物語の幕開けを予感させる。
しかし最後に、映像は一転。突然画面が巻き戻され、ドラえもんがかぶっていたシルクハットが落下。「未来なんてちょっとしたはずみでどんどん変わるから」というキーフレーズと、「時間の流れが、変わってる！」と叫ぶドラえもんの声で締めくくられる。果たしてのび太たちを待ち受ける運命とは？時を超えた物語の行方に注目だ。
ティザービジュアルは、蒸気時間車をバックに、19世紀のイギリスファッションに身を包んだドラえもんとのび太が描かれたもの。まるで19世紀の世界を訪れたドラえもんとのび太が、蒸気時間車とともに記念写真を撮っているかのよう。横には「これは、過去と未来をつなぐ“時間”の物語--」というキャッチコピーが添えられ、当時のイギリスを彷彿とさせるモノクロの色調が織りなすノスタルジックな雰囲気も印象的な、これから始まる大冒険への期待が高まる一枚となっている。
『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』は、2027年3月5日公開。
【動画】本編映像初公開！ 『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』特報
本作の舞台は、19世紀のイギリス・ロンドン。ドラえもんとのび太たちが、21世紀の日本から時空を越え、壮大な大冒険を繰り広げる完全オリジナルストーリーが描かれる。
特報映像は、「“すこし・ふしぎ”なタイムトラベルが始まる」というナレーションに続き、「イギリス…!?ロンドンがあるとこ？」と、目を輝かせるのび太とともに、ドラえもんたちがタイムマシンで19世紀のイギリスへ向かうところから始まる。
そして歴史を感じさせる当時のイギリスの街並みや、19世紀の衣装に身を包んだドラえもんとのび太たちの姿が次々と映し出され、これから始まる大冒険への期待が高まる。さらに、ドラえもんの「出発、進行！」の掛け声とともに走り出すのは、光る線路を駆け抜ける本作のキーアイテム“蒸気時間車”。蒸気を上げながら時を超えて進むその姿は、これまでにない壮大な物語の幕開けを予感させる。
しかし最後に、映像は一転。突然画面が巻き戻され、ドラえもんがかぶっていたシルクハットが落下。「未来なんてちょっとしたはずみでどんどん変わるから」というキーフレーズと、「時間の流れが、変わってる！」と叫ぶドラえもんの声で締めくくられる。果たしてのび太たちを待ち受ける運命とは？時を超えた物語の行方に注目だ。
ティザービジュアルは、蒸気時間車をバックに、19世紀のイギリスファッションに身を包んだドラえもんとのび太が描かれたもの。まるで19世紀の世界を訪れたドラえもんとのび太が、蒸気時間車とともに記念写真を撮っているかのよう。横には「これは、過去と未来をつなぐ“時間”の物語--」というキャッチコピーが添えられ、当時のイギリスを彷彿とさせるモノクロの色調が織りなすノスタルジックな雰囲気も印象的な、これから始まる大冒険への期待が高まる一枚となっている。
『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』は、2027年3月5日公開。