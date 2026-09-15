『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』上映時間＆特典情報が判明

2026年12月18日（金）公開の映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に先立ち、特別バージョンの『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』が2026年9月23日（水・祝）より10月8日（木）までの期間限定で全国公開。これにともない、追加映像を含む上映時間や先着入場者プレゼントの情報が明らかになった。

上映時間と『ドゥームズデイ』へ繋がる追加映像

『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』は、全世界歴代興行収入第2位（約28億ドル／約4,200億円）を記録した名作に新映像を追加した特別バージョンである。オリジナル版の上映時間が3時間1分であったのに対し、スタンダード版は3時間3分、INFINITY VISION版は特別映像を含む3時間6分となることが決定した。

本作で最も注目を集めているのが、12月18日（金）公開の最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』へと繋がる追加映像の存在だ。監督を務めるルッソ兄弟やマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギが「『ドゥームズデイ』を見るうえでの布石になる」と重要性を強調しており、ファンの間でも大きな期待が寄せられている。

先着入場者プレゼントはA3リバーシブルポスター

公開初日の9月23日（水・祝）より、劇場鑑賞者への先着入場者プレゼントの配布が決定した。特典は『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』と『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』のビジュアルを両面にあしらった、A3サイズの特別ポスター（リバーシブル仕様）となっている。

一部地域を除く全国350以上の劇場にて、全フォーマットを対象に一人につき一つ、数量限定で配布される。

最高峰の映画体験をお届けするINFINITY VISION

本作が上映される「INFINITY VISION」とは、スクリーン、音響、映写品質において最適な基準を満たしたディズニー認定シアターのことである。幅45フィート（約13.7m）以上のスクリーンや、Dolby Atmosをはじめとするイマーシブサウンド、高い映写輝度などの厳しい基準をクリアしている。

日本国内のINFINITY VISION版では、ここでしか見られない限定の特別映像が本編に追加されて上映される。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』公開情報

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、2026年12月18日（金）より全国公開。（海外ドラマNAVI）

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