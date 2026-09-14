『ちいかわ』グッズ、公式の告知文にネットざわつく「しばらく！？」「悩む」
アニメ『ちいかわ』の商品『映画ちいかわ ぬいぐるみ・マスコット』が、公式通販「ちいかわマーケット」で本日正午まで予約受付中。種類豊富なぬいぐるみ達が用意されている。
【写真】セイレーン可愛い！公開された『映画ちいかわ ぬいぐるみ・マスコット』
商品はちいかわやハチワレたちのマスコット、ちょっと大きなセイレーンぬいぐるみ、どっしりおすわり島二郎ぬいぐるみなど用意。公式Xでは「のがすと しばらく さようなら ふたりでも、3匹でも、ご予約できます」と伝えている。
これにネット上では「セイレーンも頼もうと思ってたけど、予算オーバーで、その代わり人魚×6を注文した」「みんな予約したかな…？絶対余裕ぶっこいて予約忘れたってポストでるよなぁって思ってたりする」「シーサーと人魚予約するか悩む」「けっきょく受注生産は人魚3と島二郎1だけになりました」「しばらく！？逃しても会える機会あるかもしれないんですね しっかり受注頼みました」などの声が出ている。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されており、現在公開中の映画は興収140億円を突破する大ヒットとなっている。
【写真】セイレーン可愛い！公開された『映画ちいかわ ぬいぐるみ・マスコット』
商品はちいかわやハチワレたちのマスコット、ちょっと大きなセイレーンぬいぐるみ、どっしりおすわり島二郎ぬいぐるみなど用意。公式Xでは「のがすと しばらく さようなら ふたりでも、3匹でも、ご予約できます」と伝えている。
これにネット上では「セイレーンも頼もうと思ってたけど、予算オーバーで、その代わり人魚×6を注文した」「みんな予約したかな…？絶対余裕ぶっこいて予約忘れたってポストでるよなぁって思ってたりする」「シーサーと人魚予約するか悩む」「けっきょく受注生産は人魚3と島二郎1だけになりました」「しばらく！？逃しても会える機会あるかもしれないんですね しっかり受注頼みました」などの声が出ている。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されており、現在公開中の映画は興収140億円を突破する大ヒットとなっている。
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