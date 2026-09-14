USJ、パーク初の子ども無料招待の施策を発表『ホリデー・キッズフリー・パス』大人1人につき1人
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は14日、全国の子どもを対象にした無料招待施策『ホリデー・キッズフリー・パス』を同日正午から販売開始すると発表した。
【写真】子どもが無料!?USJ、パーク初の施策の画像
『ホリデー・キッズフリー・パス』では、大人1人につき子ども1人を無料で招待。対象となるのは4歳から小学生以下の11歳となる。対象入場期間は、11月13日から12月30日。価格は8400円からで、大人1人と子ども1人のセット価格となる。
業界の垣根を超えてパートナー企業とコラボし、お子さまの宿泊料金が無料となる宿泊プラン『ホリデー・キッズフリー・プラン』も展開する。『ホリデー・キッズフリー・プラン』の予約、パス付宿泊プランの利用により、子どもの宿泊無料やファミリールーム特別料金など、各ホテルが提供する家族向けの特別宿泊優待が利用可能といなる。パークでは『ホリデー・キッズフリー・パス』を利用する人だけが参加できる、カートフードやレストラン、グッズなどのキャンペーンも実施する。
合同会社ユー・エス・ジェイ シニア・バイス・プレジデント兼CMOの黒川浩延氏は「パークが開業25周年を迎えられたのは、私たちを25年間支えてくださった全国の皆さまのおかげです。だからこそ、この感謝を、全国のご家族の思い出づくりというかたちでお返ししたいと考えました」と説明した。
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『ホリデー・キッズフリー・パス』では、大人1人につき子ども1人を無料で招待。対象となるのは4歳から小学生以下の11歳となる。対象入場期間は、11月13日から12月30日。価格は8400円からで、大人1人と子ども1人のセット価格となる。
業界の垣根を超えてパートナー企業とコラボし、お子さまの宿泊料金が無料となる宿泊プラン『ホリデー・キッズフリー・プラン』も展開する。『ホリデー・キッズフリー・プラン』の予約、パス付宿泊プランの利用により、子どもの宿泊無料やファミリールーム特別料金など、各ホテルが提供する家族向けの特別宿泊優待が利用可能といなる。パークでは『ホリデー・キッズフリー・パス』を利用する人だけが参加できる、カートフードやレストラン、グッズなどのキャンペーンも実施する。
合同会社ユー・エス・ジェイ シニア・バイス・プレジデント兼CMOの黒川浩延氏は「パークが開業25周年を迎えられたのは、私たちを25年間支えてくださった全国の皆さまのおかげです。だからこそ、この感謝を、全国のご家族の思い出づくりというかたちでお返ししたいと考えました」と説明した。