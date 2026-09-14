「俺と付き合わなければ殺す！」現役ソープ嬢３人が語る“死と背中合わせ”の密室と客のストーカー化

「俺と付き合わなければ殺す！」と脅されるケースも

日本有数の歓楽街として知られる福原（神戸市兵庫区）のソープランドで今年６月、女性従業員と男性客が血を流して倒れているのが発見され、搬送先の病院で死亡が確認されるという事件が起きた。

女性の首や胸には刃物で刺されたような複数の傷があり、男性は胸に刃物が刺さった状態で見つかった。警察は男性が女性を殺害した後、自殺を図った可能性が高いとみて調べている--。

密室で、客と裸で二人きりになるソープ嬢。相手を信用して身を委ねなければ成立しない仕事である一方、その距離の近さが執着や勘違いを生むことがある。

福原で起きた今回の事件を、同じ仕事に就く女性たちはどう受け止めたのか。客にどんな恐怖を感じ、自衛のためにいかなる対策を講じているのか。

福原と並ぶソープ街・吉原（東京都台東区）で働く20代、30代、40代の現役ソープ嬢３人が「死と背中合わせの密室」での攻防を語り尽くした。

給料の補填までしていた

沙耶香（仮名。以下同） 福原のあの事件……ニュースを見て震えました。

洋子 怖かったよね。

沙耶香 知り合いが福原のソープで働いているんだけど、亡くなった嬢は事件直前に結婚していたみたい。

萌 嬢が結婚していたと知り、逆上した男性が殺した……ってこと？

沙耶香 男性は週２～３回、お店に来ていて、自分を″太客ニキ″と自称していたらしいじゃないですか？

萌 このご時世、ソープに週２回も通える人はなかなかいない。単価が高いから、普通のサラリーマンだったら、月１回来るのも難しいんじゃない？

洋子 亡くなった嬢がお店を休んだ日の給料の補填までしていたみたいだから、相当な入れ込み方だったと思う。

沙耶香 逆に怖い……。太客といえば、月２回来てくれる年配のお客さんがいたんですけど、急に「俺がもっと若かったら結婚してくれるんだろう？ そう言ってくれたのはお前だけだ」って言い出して。

洋子 何か、勘違いさせるようなこと言ったの？

沙耶香 全然。私は予約の件以外でお客さんと連絡を取りませんし、店外デートもしません。もちろん結婚の話もしていないから、本当に意味がわからなかった。

洋子 それでどうなったの？

沙耶香 ＬＩＮＥはブロックしたんですけど、私が彼を出入り禁止にする前にシレッと電話で予約を入れてました……。

萌 私にも、毎日家までプレゼントを持ってくるお客様がいたわ……。

洋子 自宅まで突き止めるなんて、よっぽどだよね。

萌 住民のふりをしてオートロックを突破したんだろうね、ドアノブに私の好きな食材とヘアケア用品が入った袋が引っ掛けてあって……。メッセージカードの字が特徴的だからすぐに誰だかわかった。でも、本人には何も言わなかった。

洋子 そのお客さんとは自宅前でバッティングしなかったの？

萌 １回あって……とっさに薬物中毒者のフリをした。呂律(ろれつ)がまわらない感じで奇声をあげて。中学時代に演劇部だったのが活きた（笑）。そのお客さん、すぐに指名替えして、ネットの風俗掲示板に「あの女は指名するな」と書いていたから、信じてくれたみたい。

洋子 毎週来てくれていたお客様に「付き合ってくれ」とせがまれて、かわそうとしたらペットボトルを壁に投げつけられた。怖くて何も言えずにいたら「（ソープの）社長を脅す」「俺と付き合わなければ殺す！」と怒鳴られて。とりあえず「付き合う」って返事してその場を収めたんだけど、意地でもＯＫしなかったらどうなってたんだろう……。

３人が働く吉原でも惨劇が起きている。老舗高級ソープ「夕月」で’03年に「誰かと一緒に死にたかった」とする男が女性従業員を殺害。’23年には、指名拒否にされた客が女性従業員を刺殺する事件が起きている。同店は対面時のハグ＆キスやボディタッチなど、徹底した色恋営業で知られていた。

萌 ここ２～３年、嬢が殺されるケースが増えてるよね。それも「夕月」みたいな高級店ばかり。

沙耶香 いまのソープってキャバ嬢みたいにお客様と直接、連絡を取らせたりするじゃないですか。お客様の日常に嬢が入り込みすぎていると思います。昔のソープ嬢は「吉原でしか会えない」特殊な存在だったのに、距離が近くなりすぎた。

洋子 お客さんと結婚する嬢、少なくないよね。

萌 お客様がストーカー化するリスクは格段に高くなってるけど、警察には相談しづらい。私は事情聴取で自分がソープ嬢だって話したくない。

沙耶香 吉原の近くならまだしも、自宅付近で聴取となると人目が気になりますよね。家族や友達にもバレたくないし。

洋子 お客さんに尾行されて警察に相談したら、根掘り葉掘り仕事のことを聞かれて……相手は仕事でやっているわけだし、セクハラじゃないのはわかるんだけど、すごく疲れてしまって。

萌 警察に頼りづらいぶん、お店に対策してほしいんだけど……。

沙耶香 「夕月」の事件後、ロッカーが設置されて、プレイルームに行く前に荷物を全部、入れてもらうようになりました。防犯ブザーも配られました。

洋子 私も防犯ブザーを貰った。金属探知機も設置されたけど、どちらも「ある」だけ。使っているところは見たことない。どういう条件が揃ったら防犯ブザーを鳴らしていいのか指導されていないから、咄嗟(とっさ)のときには使えないと思う。

『FRIDAY』2026年９月11・18日合併号より

構成・文：山田 潤