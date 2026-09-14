『踊る大捜査線』“青島”織田裕二が14年ぶり大阪登場 駅前に5000人大歓声 関西弁ボケ→拳突き上げる
俳優の織田裕二が13日、大阪駅前のグランフロント大阪「うめきた広場」で行われた映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）の野外イベントに登場した。
【写真】大阪駅前に5000人集結…『踊る大捜査線』イベントの様子
『踊る大捜査線』シリーズ最新作で、織田が青島俊作役で大阪に現れたのは、14年ぶり。「公開直前！大阪も駆け抜けや！イベント」と題して実施したイベントには、暑い中、約5000人駆けつけた。第一声で「もうかりまっか？」と関西弁でボケ、笑いを誘った。
同シリーズは、新たな仲間たちとともにプロジェクトが再始動。舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。
大阪では、織田が新メンバーとなる芝田ひばり役の趣里、三浦秋役の白洲迅、そして本広克行監督とトーク。客席に青島おなじみのコート姿のファンを見つけると「熱中症に気をつけて」と呼びかけ。大阪の印象について聞かれると「大好き。なんなら、食べ物は全部こっちにしたいくらい」と笑顔で語った。
織田は「暑い中こんなに集まっていただいて。予定の倍ぐらいの人数が集まっていただいて、本当にありがとうございます。（階段の上の）あんなところまで…」と感激にひたり、「早く観てほしいです」とアピール。最後は、全員一緒に拳を突き上げ「カムバック」を宣言した。
【写真】大阪駅前に5000人集結…『踊る大捜査線』イベントの様子
『踊る大捜査線』シリーズ最新作で、織田が青島俊作役で大阪に現れたのは、14年ぶり。「公開直前！大阪も駆け抜けや！イベント」と題して実施したイベントには、暑い中、約5000人駆けつけた。第一声で「もうかりまっか？」と関西弁でボケ、笑いを誘った。
大阪では、織田が新メンバーとなる芝田ひばり役の趣里、三浦秋役の白洲迅、そして本広克行監督とトーク。客席に青島おなじみのコート姿のファンを見つけると「熱中症に気をつけて」と呼びかけ。大阪の印象について聞かれると「大好き。なんなら、食べ物は全部こっちにしたいくらい」と笑顔で語った。
織田は「暑い中こんなに集まっていただいて。予定の倍ぐらいの人数が集まっていただいて、本当にありがとうございます。（階段の上の）あんなところまで…」と感激にひたり、「早く観てほしいです」とアピール。最後は、全員一緒に拳を突き上げ「カムバック」を宣言した。