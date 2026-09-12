昨今、Z世代を中心に包丁を使わずに料理をする「包丁キャンセル」が流行中だが、そもそもなぜ「〇〇キャンセル」がブームになっているのか。

【映像】“キャンセル界隈”一覧まとめ

「〇〇キャンセル」が流行り出したのは、2024年に風呂に入りたくない人のことを「風呂キャンセル界隈」と言われたのが始まり。以降も「皿キャンセル界隈」「恋愛キャンセル界隈」「結婚キャンセル界隈」「健康キャンセル界隈」「通勤キャンセル界隈」「睡眠キャンセル界隈」「人付き合いキャンセル界隈」といった言葉が出てきている。

ブームの背景について、流行に詳しい放送作家の相川真紀氏は、「〇〇族」「〇〇系」から「〇〇キャンセル」へ変化していると指摘し、「昔は『何をする人か』で仲間分けされたが、今は『何をしないか』で仲間になる」との見解を示す。さらに「『あたりまえ』をキャンセルするからニュースになる」とし、「酒やたばこをやめても『そうなんだ』で終わる。でも風呂、包丁、恋愛など…『えっ、そこまで？』の意外性からSNSで拡散されるのではないか」と分析した。

元『週刊SPA!』副編集長の田辺健二氏は、「『キャンセル』には『禁』や『断』にはないポップさがある」と言及。加えて「『キャンセル』には『自分の都合』という意味合いが含まれるため、ポップに使えば『生き様』にもなる」とし、「日常的な行動を『自発的にやめる』という意外性がひとつのライフスタイルとして受け入れられ、新たなネットミームとして成立したのではないか」との見方を示した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）