『風、薫る』大団円が一転！ 不穏な次週予告にネット騒然「シマケン、ヤバいの!?」「急展開すぎる」（ネタバレあり）
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第24週「環」（第120回）が11日に放送され、次週予告の内容に対して、ネット上には「え！ ちょっと！ シマケン、ヤバいの!?」「急展開すぎる」「不穏な空気」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】シマケン（佐野晶哉）が夢を追う環（瀧七海）をサポート
シマケン（佐野晶哉）の家から帰宅したりん（見上）は、先に帰宅していた環（瀧七海）と向き合う。環は絵描きになりたいという夢をりんに打ち明ける。環がこれまで描きためてきた絵を見て、環の気持ちを聞いたりんは、絵を描くことをどうやって仕事にしていくのか、しっかり考えるよう促す。
その後、りんはシマケンを通じて、新聞社の綿貫（小松和重）と対面。環は女学校卒業後に新聞社で働くことになるのだった。
進路が決まった環を祝福するりんや直美（上坂）の姿が描かれて第120回が幕を下ろすと、番組は14日からスタートする第25週「風媒花（ふうばいか）」の予告へ。
予告には看病婦のツヤ（東野絢香）が登場したほか、しのぶ（木越明）が「島田さんの所から、今すぐ！」と恵風看護婦会へ駆け込んでくるシーンや、シマケンが布団の上に横たわる姿、さらにりんが「生きて！ もっと頑張って生きて！」と励ましながらシマケンを看護する様子が描かれた。
この次週予告の内容に対して、ネット上には「シマケン嘘でしょ」「え！ ちょっと！ シマケン、ヤバいの!?」「急展開すぎるシマケン生きてくれ」「うわあぁぁ来週しんどいなぁ」「なにやら不穏な空気でつらいよ～!!」といった反響が寄せられていた。
【写真】シマケン（佐野晶哉）が夢を追う環（瀧七海）をサポート
シマケン（佐野晶哉）の家から帰宅したりん（見上）は、先に帰宅していた環（瀧七海）と向き合う。環は絵描きになりたいという夢をりんに打ち明ける。環がこれまで描きためてきた絵を見て、環の気持ちを聞いたりんは、絵を描くことをどうやって仕事にしていくのか、しっかり考えるよう促す。
進路が決まった環を祝福するりんや直美（上坂）の姿が描かれて第120回が幕を下ろすと、番組は14日からスタートする第25週「風媒花（ふうばいか）」の予告へ。
予告には看病婦のツヤ（東野絢香）が登場したほか、しのぶ（木越明）が「島田さんの所から、今すぐ！」と恵風看護婦会へ駆け込んでくるシーンや、シマケンが布団の上に横たわる姿、さらにりんが「生きて！ もっと頑張って生きて！」と励ましながらシマケンを看護する様子が描かれた。
この次週予告の内容に対して、ネット上には「シマケン嘘でしょ」「え！ ちょっと！ シマケン、ヤバいの!?」「急展開すぎるシマケン生きてくれ」「うわあぁぁ来週しんどいなぁ」「なにやら不穏な空気でつらいよ～!!」といった反響が寄せられていた。