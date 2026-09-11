『噛み犬』が起こした奇跡の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で122万3000回再生を突破し、「心が痛くなりました」「こんなに変われるなんて…」「ただただ感謝です」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おやつを与えようとすると噛みつく犬→保護して1年後『同じようにおやつを与えた』結果…まさかの『変化』】

収容された『噛みつき犬』

Instagramアカウント「makoto_abe15」では、さまざまな保護犬の様子が紹介されています。保護活動に尽力されているのは、投稿主である『安倍 誠』さん。今回は、『つむ』ちゃんについてのエピソードです。

つむちゃんは、保健所に収容されていたわんこです。そんなつむちゃんを保護するため、安倍さんが会いに向かいました。

ところが、おやつを差し出してみると、大きく口を開けて噛みつこうとしてきたそうです。突然の反応に、安倍さんも驚いたことでしょう。

けれど、つむちゃんが実際に人を噛むことはありませんでした。噛みつこうとしたあとには、不安そうに上目遣いで安倍さんを見つめていたのだとか。

怖さや戸惑いを抱えながらも、本当はどうしていいのか分からなかったのかもしれません。そんなつむちゃんの姿からは、人に対する警戒心の強さが伝わってきました。

徐々に目つきが変わって…

それでも安倍さんは、つむちゃんと根気よく向き合いました。急いで距離を縮めず、優しく声をかけ、そっとなでながら少しずつ関係を築いたそうです。

すると、つむちゃんの表情にも変化が。最初は不安そうだった目つきが、徐々に優しくなり、「この人なら大丈夫かも」と思っているようでした。

安倍さんの愛情が心に届き、安心できる場所や人の存在を知ったのかもしれません。時間をかけた信頼の積み重ねが、大きな変化につながりました。

1年後の姿に涙

そして、保護から1年。つむちゃんは驚くほど変わりました。保護施設では友達犬もでき、仲間と楽しそうにじゃれ合う姿が見られるようになったそうです。

かつては、おやつを前に噛みつこうとしていたつむちゃん。それが今では、同じようにおやつを差し出すと、優しく手から食べてくれるようにもなったのです。

たくさんの愛に接するうち、少しずつ「人を信じてもいい」と思えるようになったのでしょう。警戒と不安でいっぱいだった頃からは想像もつかない姿に、胸がいっぱいになるエピソードでした。

この投稿には「表情の違いがすべてを物語ってますね」「嬉しさで胸がいっぱいです！」などの温かなコメントが寄せられています。

保護活動の様子は、Instagramアカウント「makoto_abe15」の他の投稿からもチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「makoto_abe15」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。