WEST.重岡大毅、メンバー脱退発表後初の公の場 田中みな実に“秘蔵ノート”いじられ汗だく「やめてくれ！」【5秒で完全犯罪を生成する方法】
【モデルプレス＝2026/09/10】WEST.の重岡大毅が10日、都内で開催された映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』公開前夜祭イベントに出席。メンバー脱退発表後、初めて公の場に登場した。
【写真】WEST.メンバー、左手薬指に“指輪”新郎姿で登場
本作は、フリーライターの初海航（重岡）は、意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）を守るため、生成AIを駆使して事件を隠蔽しようと奔走する姿を描く。この日は謎めいた女優・七希役の田中みな実、事件の捜査を担当する埼玉県警の警部補・一堂恵役の伊藤歩、さらに九十九黄助、近藤亮太監督も出席していた。
この日は、藤井流星と小瀧望がグループを脱退することを発表して以降、重岡にとって初の公の場となった。同イベントでは、役作りのために重岡が作成していたノートを披露する一幕が。ページの内容をいじられた重岡は、「やめてくれ！」「やめろ！」「手を叩いて笑うな！」と激しくつっこみながら悶絶。汗だくになった重岡は「思ったことをスピード感を持って書いてただけなんです」と弁明し「一生懸命前髪を作ったのに。汗が」「たじたじよ」と照れ笑いを浮かべた。
守られる妹役として感想を求められた原は「なんか笑いすぎて疲れました（笑）」と笑い疲れた様子だった。改めて重岡は「これはね、見たらね、最初の5ページ目くらい。一番最初の導入やねん。ここからは全部、すごい綺麗な字です」とアピール。田中は「ワークショップみたい」と感心しつつ、自身もノートを作っていたとしたうえで「弱みでも握られてるの（笑）？私も書いてて同じようにこうやってノートに書いているんですけど、人様にお見せするものじゃないので。特に観客の皆さんにお見せするものじゃないから、私は見せられないです（笑）」といじり、重岡は「また目窪むぞ？窪ませたろか？もっと。もっと窪ませたろか？」とツッコミ。田中は「怖い（笑）」と返して「さっき見たやつ以外は、全部びっちりなんです。ノートに」と重岡の努力を称賛していた。
キャストを代表してマイクを持った重岡は「忘れられない舞台挨拶になりました（笑）。それもこれも全部、この映画をたくさんの人に見ていただきたいし、いろんな形で笑っていただけたらなっていうのはすごく思っていたので」と口に。自身が役作りのために使っていたノートを披露した一幕を振り返り、「ノートも出ましたけれども、やって良かったなと思いました。今はAIの全盛期というか、これからもっともっと進化していくこの時代の中で、最後の航じゃないですけど、今日の一緒に笑った思い出みたいなんって、AIでは作れないじゃないですか。そういう意味では、そういうメッセージが伝わればいいなとも思うし、なにより今日はすごく笑いました。ノート書いてよかった（笑）」と笑顔を見せていた。
8月30日、藤井流星と小瀧望がグループを脱退することを発表。2人からグループを離れたいとの申し出があり、メンバー間で話し合いを重ねた結果、「両名の意思を尊重しふたりの決断を受け止めることといたしました」と説明した。なお、藤井と小瀧の脱退時期については現時点で未定。2人は同社に残り、今後もタレントとして活動。WEST.の今後の活動についても協議を続けており、詳細は決定次第、改めて発表される。また、WEST.が出演予定だった、10月31日・11月1日開催予定の野外フェス「KAMIGATA EXPO PARK FES 2026」については、返金対応を実施するとしている。（modelpress編集部）
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◆重岡大毅、メンバー脱退発表後初の公の場
本作は、フリーライターの初海航（重岡）は、意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）を守るため、生成AIを駆使して事件を隠蔽しようと奔走する姿を描く。この日は謎めいた女優・七希役の田中みな実、事件の捜査を担当する埼玉県警の警部補・一堂恵役の伊藤歩、さらに九十九黄助、近藤亮太監督も出席していた。
守られる妹役として感想を求められた原は「なんか笑いすぎて疲れました（笑）」と笑い疲れた様子だった。改めて重岡は「これはね、見たらね、最初の5ページ目くらい。一番最初の導入やねん。ここからは全部、すごい綺麗な字です」とアピール。田中は「ワークショップみたい」と感心しつつ、自身もノートを作っていたとしたうえで「弱みでも握られてるの（笑）？私も書いてて同じようにこうやってノートに書いているんですけど、人様にお見せするものじゃないので。特に観客の皆さんにお見せするものじゃないから、私は見せられないです（笑）」といじり、重岡は「また目窪むぞ？窪ませたろか？もっと。もっと窪ませたろか？」とツッコミ。田中は「怖い（笑）」と返して「さっき見たやつ以外は、全部びっちりなんです。ノートに」と重岡の努力を称賛していた。
キャストを代表してマイクを持った重岡は「忘れられない舞台挨拶になりました（笑）。それもこれも全部、この映画をたくさんの人に見ていただきたいし、いろんな形で笑っていただけたらなっていうのはすごく思っていたので」と口に。自身が役作りのために使っていたノートを披露した一幕を振り返り、「ノートも出ましたけれども、やって良かったなと思いました。今はAIの全盛期というか、これからもっともっと進化していくこの時代の中で、最後の航じゃないですけど、今日の一緒に笑った思い出みたいなんって、AIでは作れないじゃないですか。そういう意味では、そういうメッセージが伝わればいいなとも思うし、なにより今日はすごく笑いました。ノート書いてよかった（笑）」と笑顔を見せていた。
◆WEST.、藤井流星＆小瀧望が脱退発表
8月30日、藤井流星と小瀧望がグループを脱退することを発表。2人からグループを離れたいとの申し出があり、メンバー間で話し合いを重ねた結果、「両名の意思を尊重しふたりの決断を受け止めることといたしました」と説明した。なお、藤井と小瀧の脱退時期については現時点で未定。2人は同社に残り、今後もタレントとして活動。WEST.の今後の活動についても協議を続けており、詳細は決定次第、改めて発表される。また、WEST.が出演予定だった、10月31日・11月1日開催予定の野外フェス「KAMIGATA EXPO PARK FES 2026」については、返金対応を実施するとしている。（modelpress編集部）
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