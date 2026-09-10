INI、「non-no」11月号特別版表紙に登場 ファンの声で夢の“キャンパスライフ”を誌上再現
9月18日発売の雑誌「non-no（ノンノ）」（集英社）11月号特別版の表紙に、11人組グローバルボーイズグループ・INIが登場。INIが全員で同誌の表紙を飾るのはこれが5回目。シックな衣装に身を包んだ大人な表情を見せている。
【写真】「non-no」11月号付録のINIの厚紙ピンナップ（学生証風カードデザイン）
12ページの特集は、MINI（INI のファンネーム）の声を元に作成。大学生支持率の高い同誌が送るINI特集のテーマは、「INI UNIVERSITY」。事前に公式SNSを通じて、ファンにアンケートを実施。“もしも、11人と同じ大学に通っていたら？”という設定で、「何学部に通っていそう？」「サークルやアルバイトは何をしていそう？」と、メンバーごとに回答を募り、多く挙がったものを誌面で再現している。
「人によって、実際の経験とMINIの抱くイメージが一致していたり、そうでなかったりするのがおもしろい」（後藤威尊）と話すアンケート結果と、夢を具現化したビジュアル。インタビューでは、11人が実際の学生時代やアルバイト経験を振り返っている。
また、メンバー自身が大学生活について想像したQ＆Aも実施。「（大学の）教室のどこに座りたい？」「（メンバー内で）クラスのLINEグループを作ってくれそうなのは？」「一番アルバイトのシフトを入れていそうなのは？」「第二外国語を選択するなら？」といった質問に、個性あふれる回答を寄せている。
通常版、特別版ともに、INIの厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。片面は学生証風カードデザイン、もう片面はアクリルスタンド風フレークデザイン。学生証風カードデザインの「学部」欄には、ファンのアンケートで選ばれた学部が記されている。
「non-no」11月号特別版は、集英社より9月18日発売。定価890円。
【写真】「non-no」11月号付録のINIの厚紙ピンナップ（学生証風カードデザイン）
12ページの特集は、MINI（INI のファンネーム）の声を元に作成。大学生支持率の高い同誌が送るINI特集のテーマは、「INI UNIVERSITY」。事前に公式SNSを通じて、ファンにアンケートを実施。“もしも、11人と同じ大学に通っていたら？”という設定で、「何学部に通っていそう？」「サークルやアルバイトは何をしていそう？」と、メンバーごとに回答を募り、多く挙がったものを誌面で再現している。
また、メンバー自身が大学生活について想像したQ＆Aも実施。「（大学の）教室のどこに座りたい？」「（メンバー内で）クラスのLINEグループを作ってくれそうなのは？」「一番アルバイトのシフトを入れていそうなのは？」「第二外国語を選択するなら？」といった質問に、個性あふれる回答を寄せている。
通常版、特別版ともに、INIの厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。片面は学生証風カードデザイン、もう片面はアクリルスタンド風フレークデザイン。学生証風カードデザインの「学部」欄には、ファンのアンケートで選ばれた学部が記されている。
「non-no」11月号特別版は、集英社より9月18日発売。定価890円。