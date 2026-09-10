マクドナルド、マックフルーリー新作「明治アーモンドチョコレート」登場 “初コラボ”で9・16から期間限定で発売
マクドナルドは16日から、明治のロングセラー商品「明治アーモンドチョコレート」とコラボレーションした新商品「マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート」を全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。明治監修のもと、同商品の味わいをマックフルーリーならではのひんやりスイーツに仕立てた初のコラボ商品となる。
【写真】パッケージもかわいいい！「マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート」
「マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート」は、なめらかなソフトクリームをベースに、カリッと香ばしいきざみアーモンドと2種類のチョコソースを組み合わせた一品。チョコソースの配合を工夫することで、「明治アーモンドチョコレート」に近い味わいを再現した。濃厚なチョコの味わいとアーモンドの食感を、冷たいマックフルーリーで楽しめる仕上がりとなっている。
販売価格は370円から。販売期間は9月16日から10月中旬を予定している。販売時間は午前10時30分から閉店までで、24時間営業店舗では翌午前1時までとなる。
また、レギュラーメニューの「マックフルーリー 超 オレオクッキー」も引き続き販売。オレオクッキーを増量し、ザクザクとした食感とほろ苦さを楽しめる商品で、価格は340円からとなる。
今回のコラボレーションに合わせ、15日からは新TVCM「一生一緒にいてくれや」篇も放映開始。HANAのKOHARUが初登場し、アーモンドチョコレートとマックフルーリーの組み合わせを、DOZAN11 aka 三木道三の「Lifetime Respect」に乗せて表現する。
CMでは、「明治アーモンドチョコレート」と「マックフルーリー」が一緒に楽しめる期間限定ならではの特別感を、ポップで軽快な世界観で紹介。そのほか、Xを活用したキャンペーンなどの施策も展開される。
【写真】パッケージもかわいいい！「マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート」
「マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート」は、なめらかなソフトクリームをベースに、カリッと香ばしいきざみアーモンドと2種類のチョコソースを組み合わせた一品。チョコソースの配合を工夫することで、「明治アーモンドチョコレート」に近い味わいを再現した。濃厚なチョコの味わいとアーモンドの食感を、冷たいマックフルーリーで楽しめる仕上がりとなっている。
また、レギュラーメニューの「マックフルーリー 超 オレオクッキー」も引き続き販売。オレオクッキーを増量し、ザクザクとした食感とほろ苦さを楽しめる商品で、価格は340円からとなる。
今回のコラボレーションに合わせ、15日からは新TVCM「一生一緒にいてくれや」篇も放映開始。HANAのKOHARUが初登場し、アーモンドチョコレートとマックフルーリーの組み合わせを、DOZAN11 aka 三木道三の「Lifetime Respect」に乗せて表現する。
CMでは、「明治アーモンドチョコレート」と「マックフルーリー」が一緒に楽しめる期間限定ならではの特別感を、ポップで軽快な世界観で紹介。そのほか、Xを活用したキャンペーンなどの施策も展開される。