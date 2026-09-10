心地よい空間へ！ライフさんが語る「持ちすぎない暮らし」の魅力と「快適」な理由
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が、「【シニアライフ60代】シンプルライフ、丁寧な暮らし、シンプリスト、片付け、持ちすぎない」を公開しました。動画では、昨今注目を集めている「持ちすぎない暮らし」について、その人気の理由やメリットを探っています。
動画の冒頭、ライフさんは愛猫が眠る姿や、台湾カステラとお茶を楽しむ穏やかな日常の風景を披露。その後、寝室の収納スペースを丁寧に掃除しながら、物を持ちすぎないことの3つのメリットについて順番に紐解いていきました。
1つ目のメリットとして挙げたのは、「時間にゆとりができる」ことです。物で溢れた部屋は探し物に手間がかかるうえに、日々の掃除にも時間を要します。一方で、シンプルな部屋を保つことは家事の時短に繋がると説明しています。動画内では、クローゼットの中やアクセサリー類、木製の引き出しなどを丁寧に手入れする様子が収められており、すっきりと管理された空間が保たれていることが伺えます。
続いて2つ目のメリットは、「心を豊かにしてくれる」点です。物が少ないと自然と部屋が整いやすく、その整った空間が心をリラックスさせ、日常生活でのイライラも起こりにくくなるといいます。さらに3つ目のメリットとして、「お財布に優しい」ことを挙げました。収納棚を整頓しながら、自分の持ち物をほぼ把握できているため、「無駄買いや重複買いを防ぐことができます」と、経済的な利点についても触れています。
動画の最後には、「『持ちすぎない』は暮らしに『快適』をもたらします」と結論づけました。日々の片付けや買い物の習慣を見直し、心豊かなシンプルライフを目指す際の参考になりそうです。
動画の冒頭、ライフさんは愛猫が眠る姿や、台湾カステラとお茶を楽しむ穏やかな日常の風景を披露。その後、寝室の収納スペースを丁寧に掃除しながら、物を持ちすぎないことの3つのメリットについて順番に紐解いていきました。
1つ目のメリットとして挙げたのは、「時間にゆとりができる」ことです。物で溢れた部屋は探し物に手間がかかるうえに、日々の掃除にも時間を要します。一方で、シンプルな部屋を保つことは家事の時短に繋がると説明しています。動画内では、クローゼットの中やアクセサリー類、木製の引き出しなどを丁寧に手入れする様子が収められており、すっきりと管理された空間が保たれていることが伺えます。
続いて2つ目のメリットは、「心を豊かにしてくれる」点です。物が少ないと自然と部屋が整いやすく、その整った空間が心をリラックスさせ、日常生活でのイライラも起こりにくくなるといいます。さらに3つ目のメリットとして、「お財布に優しい」ことを挙げました。収納棚を整頓しながら、自分の持ち物をほぼ把握できているため、「無駄買いや重複買いを防ぐことができます」と、経済的な利点についても触れています。
動画の最後には、「『持ちすぎない』は暮らしに『快適』をもたらします」と結論づけました。日々の片付けや買い物の習慣を見直し、心豊かなシンプルライフを目指す際の参考になりそうです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
なんだか少し、疲れていませんか。 ここは、人生を軽くしていく場所です。 いつもご視聴ありがとうございます。 1960年生まれのライフです。 このチャンネルでは、 🌿 暮らしを軽くする工夫 🌿 心が少し軽くなる考え方 🌿 夫婦ふたりの穏やかな日常 をテーマに、3日に一度、18時に動画をお届けしています。 子どもたちが独立し、現在は夫とふたり暮らしです。 60代になってから、持ち物を減らしたり、家事のやり方を見直したり、無理な頑張りを手放したり。 当たり前だと思っていたことを少しずつ変えてきました。 すると、暮らしだけでなく、気持ちまで軽くなりました。 このチャンネルでは、部屋のこと、お金のこと、人との距離感のこと。 そして人生後半を心地よく過ごすための小さな工夫を、日々の暮らしを通してお話ししています。 🌷 暮らしを軽くするヒント 🌷 心が少し軽くなる考え方 🌷 夫婦ふたり暮らしの日常 🌷 人生後半を心地よく楽しむ工夫 「年を重ねても、人生はもっと軽やかにできる」 同世代の方へ。 そして、これからを心地よく生きていきたい方へ。 ここが、少し肩の力を抜ける場所になれたらうれしいです。 ──────────────── 📕 著書 『64歳、やめて捨てたら手に入った、幸せな暮らし』（扶桑社） https://www.amazon.jp/dp/4594099017 📷 Instagram（お仕事のご依頼はこちら） https://www.instagram.com/happy_senior1960 🎵 BGMについて 音楽生成AI「SUNO」による音源を一部の動画で使用しています。 https://www.suno.ai/ ──────────────── 🌸 チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@60life 3日に一度、18時。 一日の終わりに、そっと整う時間をお届けしています。 またここで、お会いできたらうれしいです
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