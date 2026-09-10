「うちの子、何してるかな～」と家にいる猫さんの様子をペットカメラで覗いてみた飼い主さん。すると、予想以上にくつろいでいる姿が！その様子がSNSに投稿されると、記事執筆時点で530万回も閲覧されるほど話題になり、「この寝方最高」「ぐっすり寝てて気持ち良さそう」といった声が寄せられました。

【写真：『猫、何してるかな』とペットカメラを覗いたら…まさかの光景】

Xアカウント「どこ (@tonotohon) 」さまに投稿されたのは、投稿者さまが覗いたペットカメラに映る、とある光景です。

ある日、外出先から「お家にいる猫さん、何してるかな～？」と気になり、ペットカメラを覗いてみたという飼い主さん。すると、ペットカメラに映っていたのは……

なんと、これ以上にないほど寛ぐ猫さんの姿。仰向けになり、足を大きく広げ、ぐっすり安眠している様子は、まさに『お殿さま』のよう！

️名前に違わぬ姿が話題に

ちなみにこちらの猫さん、名前も『殿』と名付けられているそうで、「名は体を表す」を体現してくれています！（笑）

あまりにも名前に違わぬくつろぎっぷりは、X上でも大きな話題になり、記事執筆時点ですでに530万回以上もユーザーに閲覧されています。

リプライ欄には「殿っぽい格好ですねw」「やべぇ」「貫禄が殿すぎる」「この寝方、ぷにぷに腹で癒される…」「中の人が猫設定を忘れてますね」といった声が寄せられました！

殿くん、普段から大きな体を飼い主さんの上に乗せて、無理にでもくつろごうとする殿っぷりを発揮しているのだとか！

そんな殿くんの日常は、Xアカウント「どこ (@tonotohon) 」さまにて紹介されています。

殿くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「どこ (@tonotohon) 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。