『猫、何してるかな』とペットカメラを覗いたら…まさかの光景に36万いいね「殿っぽい格好してるｗ」「声出して笑ったｗ」と爆笑の声続出
「うちの子、何してるかな～」と家にいる猫さんの様子をペットカメラで覗いてみた飼い主さん。すると、予想以上にくつろいでいる姿が！その様子がSNSに投稿されると、記事執筆時点で530万回も閲覧されるほど話題になり、「この寝方最高」「ぐっすり寝てて気持ち良さそう」といった声が寄せられました。
【写真：『猫、何してるかな』とペットカメラを覗いたら…まさかの光景】
️ペットカメラを覗いてみると…
Xアカウント「どこ (@tonotohon) 」さまに投稿されたのは、投稿者さまが覗いたペットカメラに映る、とある光景です。
ある日、外出先から「お家にいる猫さん、何してるかな～？」と気になり、ペットカメラを覗いてみたという飼い主さん。すると、ペットカメラに映っていたのは……
なんと、これ以上にないほど寛ぐ猫さんの姿。仰向けになり、足を大きく広げ、ぐっすり安眠している様子は、まさに『お殿さま』のよう！
️名前に違わぬ姿が話題に
ちなみにこちらの猫さん、名前も『殿』と名付けられているそうで、「名は体を表す」を体現してくれています！（笑）
あまりにも名前に違わぬくつろぎっぷりは、X上でも大きな話題になり、記事執筆時点ですでに530万回以上もユーザーに閲覧されています。
リプライ欄には「殿っぽい格好ですねw」「やべぇ」「貫禄が殿すぎる」「この寝方、ぷにぷに腹で癒される…」「中の人が猫設定を忘れてますね」といった声が寄せられました！
殿くん、普段から大きな体を飼い主さんの上に乗せて、無理にでもくつろごうとする殿っぷりを発揮しているのだとか！
そんな殿くんの日常は、Xアカウント「どこ (@tonotohon) 」さまにて紹介されています。
殿くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供：Xアカウント「どこ (@tonotohon) 」さま
執筆：しおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。