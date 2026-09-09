Ｆ１レッドブルのマックス・フェルスタッペンによる発言が物議を醸している。

フェルスタッペンは、英公共放送「ＢＢＣ」のインタビューで、現在のＦ１マシンについての不満を吐露した。

質問で「なぜ今年のドライバーたちが不満を抱いているのか、また、これらのハイブリッドエンジンやバッテリーの充電が必要であるという点が、トップドライバーの能力をどのように損なっているのか、その理由を説明していただけますか？」との問いに、こう答えた。「このスポーツの歴史において、通常、最も果敢に攻め、ブレーキの踏み込みを遅らせ、アクセルを早く踏み込み、高速コーナーでも果敢に攻めるドライバーが報われてきた。なぜなら、そうすることでコーナーでのタイムを短縮できるからだ。しかし今は、『このコーナーでは少しブレーキを踏み続けなければならないかもしれない。アクセルを遅く踏むか、あるいはブレーキを早く踏むか、あるいはアクセルを離すか。そうすれば最高速度が上がる』といったことを常に考えなければならない。そんな感じだ。それはあまりにも不自然だ。本来あるべき姿とはかけ離れている」と電力の要素が大きくなっている現在のマシンを批判した。

その上で「悪意はない。そして、誰もこの発言を気にしないことを願う。だが、ユウキを見てほしい。彼はオランダＧＰで（レーシング・ブルズの）マシンに飛び乗った。そのマシンを運転したことは一度もなかったのに、すぐに競争力を見せた。リアム（ローソン）も、レーシングブルズからレッドブルに乗り換えた途端、すぐに競争力を見せた。それは、これらのマシンがドライバーの操作に対して鈍感だからだ」とズバリ直言した。

「もちろん、良いラップを刻む必要はある。そして、全力を尽くす必要もある。最速のドライバーが常にトップに立つのは間違いない。だが、それは本当に、本当に制限されている。まるで首を絞められているかのような感覚だ。抑え込まれているんだ」と持論を展開した。

フェルスタッペンの発言は賛否を呼んでおり、Ｆ１界に一石を投じることになりそうだ。