岐阜県本巣市で起きた殺人・放火事件。同窓会に招かれていなかった男性と、ケーキ店のオーナーに何があったのでしょうか。

【写真を見る】ケーキ店で5人死傷 残る2人の身元判明 同窓会に招かれていなかった死亡男性とオーナーの間にトラブルか 岐阜･本巣市

全身やけどで死亡した岐阜県瑞穂市の林寛至さん（70）。9月5日、岐阜県本巣市のケーキ店「さんらいず」の駐車場で、車の運転席から見つかりました。

住宅を兼ねた店には、ガソリンを入れる携行缶や、複数の刃物も残されていました。

5人が死傷した殺人・放火事件。警察はきょう、焼け跡から遺体で見つかったのは、いずれも本巣市に住む自営業・福田達哉さん（66）とパート・堀部真由美さん（65）だったと発表しました。





林さんは一度会場を離れるも再び戻り…その後火が

（福田さんを知る人）「優しい感じの方で、すぐ近くの公園で孫と遊んでいるのを見ていた。びっくりしている」

一体何が起こったのか。店の女性オーナーは、9年前に始めたという中学時代の同窓会を、この日仲間9人と開いていました。



オーナー以外のメンバーは、林さんと面識がなかったとみられています。しかも、この日、林さんは同窓会に招かれていませんでした。

捜査関係者によりますと、後から来た林さんは一度会場を離れましたが、再び戻ってきて、その後、火が出たということです。



（林さんの近所に住む人）

「（林さんは）ケーキかマカロンを持ってきて、年の割にしゃれたお礼をしてくれたなと。義理堅い人。中華料理店で5～6人で食事をした時も支払ってくれた」



警察は、林さんとオーナーとの間に何らかのトラブルがあったとみて調べています。