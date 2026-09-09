漢方養生指導士ロン毛メガネが「喉・肌・鼻が乾く人へ…秋に食べたい最強の潤い食材6選【東洋医学】」と題した動画を公開した。動画では、秋の乾燥対策として水分補給だけでなく、胃腸を整えて「肺」を養うことの重要性と、おすすめの食材6選を解説している。



秋は空気が乾燥し、喉や鼻、肌などに乾燥の影響が出やすい季節である。動画の冒頭でロン毛メガネ氏は、乾燥対策として水を多めに飲むことについて「実はあまり意味がない」と指摘する。東洋医学において秋は「肺」を養う季節であり、その肺を守るためには、食べたものから潤いを作り出す親である「胃腸が元気がないといけない」という独自のメカニズムを解説した。



具体的に秋に食べたい食材として、山芋、ゆりね、白キクラゲ、大根、れんこん、梨の6つを紹介。例えば山芋は肺や胃腸、腎まで整える力があるが、ネバネバしすぎる「とろろはあまりおすすめしない」とし、胃腸の負担を減らすために加熱調理を推奨している。また、ゆりねは肺を潤すだけでなく「心にも効果を発揮する」とし、睡眠の質が落ちやすい秋にぴったりの食材として挙げた。白キクラゲについては、効果を最大限に引き出すためにトロトロになるまで煮込む必要があると解説。さらに、大根やれんこんは生の状態と加熱した状態で性質が異なるといい、冷えやすい人は加熱して食べるよう促している。果物である梨も「できれば常温または加熱して食べた方が良い」と語り、体質に合わせた取り入れ方を指南している。



単純に水を飲むだけではなく、自身の胃腸の状態に合わせて食材を選び、適切に調理することが乾燥対策への近道となる。秋は肺と胃腸をいたわり、体質に合った食材を取り入れることで、体の内側から潤いを補うことが重要である。



リンクをコピーする