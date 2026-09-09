東京・豊島区で、無免許のままペダル付き電動バイク「モペット」を運転し、自転車の男性をひき逃げしてけがをさせたとして、20歳の男が警視庁に逮捕されました。

【写真を見る】無免許で「モペット」運転し男性をひき逃げか 20歳の男を逮捕 50代男性と正面衝突し全治2週間のけがをさせた疑い 警視庁

無免許でモペット運転し50代男性をひき逃げか 20歳男を逮捕

逮捕されたのは、板橋区の職業不詳・大西琉斗容疑者（20）で、先月22日、豊島区上池袋の歩道で無免許のままモペットを運転し、自転車の50代男性と正面衝突して頭に全治2週間のけがをさせ、逃げた疑いがもたれています。

「免許が必要で救護義務があるとは知らなかった」日常的に違法運転か

当時、大西容疑者は友人の家から帰宅する途中だったということで、調べに対し、「免許が必要で、救護義務があるとは知らなかった」と容疑を否認しています。

警視庁は、大西容疑者が日常的にモペットにナンバープレートをつけないまま歩道などで違法に運転していたとみて調べています。